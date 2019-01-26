Турист хайпанул, спрыгнув с верхней палубы корабля. В первый и последний раз

Клиенту компании Royal Caribbean, организующей морские туры, пожизненно запретили отправляться в круизы за то, что он совершил опасный трюк ради лайков в "Инстаграме".

Инцидент произошёл на борту лайнера Symphony of the Seas. 27-летний гражданин США Ник Найдев отправился в путешествие с друзьями. Когда корабль стоял в порту на Багамских островах, он решил нырнуть в воду с высоты 11-й палубы, попросив знакомого снять это на видео.

В оригинальном ролике, размещённом в "Инстаграме", не видно, чем заканчивается падение пассажира корабля. Полную версию Найдев выложил на своём канале в YouTube. Позже он записал видео, в котором подробно рассказал о случившемся.

Мы стояли в порту Нассау. Я проснулся и увидел, что мои друзья стоят на балконе и фотографируют остров. Я подошёл к ним и сказал: "А что если я спрыгну в воду прямо отсюда?" Они ответили: "Давай, чувак, сделай это!" Ник Найдев

Видео собрало около 300 тысяч просмотров в "Инстаграме" и около 60 тысяч — на YouTube, но в туристической компании идею Найдева не оценили: сразу же после прыжка его попросили забрать свои вещи с корабля. Теперь любителю хайпа придётся искать другие средства самовыражения: ему наложили пожизненный запрет на участие в морских круизах.

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