Сверху — звёзды, снизу — океан. За фото из этой спальни туристы платят по $400

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Фото © Instagram/neng_ida

Вместо кровати — сеть, но гости эксклюзивного курорта на Мальдивах забывают обо всём, когда ложатся на неё.

Ночь на курорте Grand Park Kodhipparu, расположенном на Мальдивах, обойдётся вам в $400, но, по отзывам бывалых, оно того стоит

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/lyss/" target="_blank">Instagram/lyss</a></p>

Каждая из 120 вилл, входящих в люксовый комплекс, предлагает туристам уникальную возможность прилечь на открытом воздухе

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/iwanekkk/" target="_blank">Instagram/iwanekkk</a></p>

Помимо традиционных спален здесь есть установленные снаружи сети, на которых можно устроиться, чтобы поспать

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/andathousandwords/" target="_blank">Instagram/andathousandwords</a></p>

Внизу плещется океан, сверху — звёздное небо. Недаром это место стало так популярно в "Инстаграме"

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/falmomen/" target="_blank">Instagram/falmomen</a></p>

Чтобы добраться до этого райского уголка, нужно совершить 20-минутную прогулку на катере из столицы Мальдив

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/wilderoza/" target="_blank">Instagram/wilderoza</a></p>

Самый очевидный минус — это то, что ваши соседи смогут наблюдать за вами ночь напролёт. Впрочем, для эксгибиционистов — самое то

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/_katerina.makarova_/" target="_blank">Instagram/_katerina.makarova_</a></p>

Прямо с постели открывается захватывающий дух вид на океан

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/bella_marcellos/" target="_blank">Instagram/bella_marcellos</a></p>

А какие здесь закаты...

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/fudzyh/" target="_blank">Instagram/fudzyh</a></p>

Остаётся только выяснить, будет ли вам по ночам досаждать какая-нибудь живность (кроме соседей)

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/iqbalgran/" target="_blank">Instagram/iqbalgran</a></p>

А вот так можно взбодриться сразу после пробуждения

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/enjoytavie/" target="_blank">Instagram/enjoytavie</a></p>

10 самых недоступных курортов в мире: для тех, кого все вокруг достали

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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