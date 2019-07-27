Сверху — звёзды, снизу — океан. За фото из этой спальни туристы платят по $400

Вместо кровати — сеть, но гости эксклюзивного курорта на Мальдивах забывают обо всём, когда ложатся на неё.

Ночь на курорте Grand Park Kodhipparu, расположенном на Мальдивах, обойдётся вам в $400, но, по отзывам бывалых, оно того стоит

Каждая из 120 вилл, входящих в люксовый комплекс, предлагает туристам уникальную возможность прилечь на открытом воздухе

Помимо традиционных спален здесь есть установленные снаружи сети, на которых можно устроиться, чтобы поспать

Внизу плещется океан, сверху — звёздное небо. Недаром это место стало так популярно в "Инстаграме"

Чтобы добраться до этого райского уголка, нужно совершить 20-минутную прогулку на катере из столицы Мальдив

Самый очевидный минус — это то, что ваши соседи смогут наблюдать за вами ночь напролёт. Впрочем, для эксгибиционистов — самое то

Прямо с постели открывается захватывающий дух вид на океан

А какие здесь закаты...

Остаётся только выяснить, будет ли вам по ночам досаждать какая-нибудь живность (кроме соседей)

А вот так можно взбодриться сразу после пробуждения

10 самых недоступных курортов в мире: для тех, кого все вокруг достали