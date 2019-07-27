Сверху — звёзды, снизу — океан. За фото из этой спальни туристы платят по $400

Ночь на курорте Grand Park Kodhipparu, расположенном на Мальдивах, обойдётся вам в $400, но, по отзывам бывалых, оно того стоит
Каждая из 120 вилл, входящих в люксовый комплекс, предлагает туристам уникальную возможность прилечь на открытом воздухе
Помимо традиционных спален здесь есть установленные снаружи сети, на которых можно устроиться, чтобы поспать
Внизу плещется океан, сверху — звёздное небо. Недаром это место стало так популярно в "Инстаграме"
Чтобы добраться до этого райского уголка, нужно совершить 20-минутную прогулку на катере из столицы Мальдив
Самый очевидный минус — это то, что ваши соседи смогут наблюдать за вами ночь напролёт. Впрочем, для эксгибиционистов — самое то
Прямо с постели открывается захватывающий дух вид на океан
А какие здесь закаты...
Остаётся только выяснить, будет ли вам по ночам досаждать какая-нибудь живность (кроме соседей)
А вот так можно взбодриться сразу после пробуждения
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