Из огромной картошки сделали отель для тех, кто готов слиться с природой за $200

В штате Айдахо появилась возможность переночевать в картошке. Апартаменты с кроватью размера king-size, камином и кондиционером обойдутся постояльцам в $200 за ночь.

Огромный овощ из стали, гипса и бетона изначально был сделан для рекламы картофеля, выращенного в Айдахо. В 2018 году, проехав по всей стране на специальном грузовике, картошка завершила карьеру арт-объекта и попала в заботливые руки Кристи Вулф. Девушка загорелась идеей превратить её в апартаменты для туристов.

Кристи провела в картошке ремонт и оформила апартаменты с любовью — девушка сама выкладывала мозаику из дерева на полу спальни и подбирала все аксессуары. Наконец, мини-отель и мегакартошка готовы принять первых постояльцев в городе Бойсе.

Теперь в корнеплоде есть удобная кровать, туалет с ванной в форме бочки, камин, кондиционер, отопление и множество комнатных растений. Правда, нет окон. Но кому они нужны в таком уникальном месте?

Ночь в картошке обойдётся туристам в $200, и на весь май она уже забронирована.