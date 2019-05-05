Из огромной картошки сделали отель для тех, кто готов слиться с природой за $200

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Из огромной картошки сделали отель для тех, кто готов слиться с природой за $200

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Фото: © Instagram/kristiemaewolfe, Airbnb

В штате Айдахо появилась возможность переночевать в картошке. Апартаменты с кроватью размера king-size, камином и кондиционером обойдутся постояльцам в $200 за ночь.

Огромный овощ из стали, гипса и бетона изначально был сделан для рекламы картофеля, выращенного в Айдахо. В 2018 году, проехав по всей стране на специальном грузовике, картошка завершила карьеру арт-объекта и попала в заботливые руки Кристи Вулф. Девушка загорелась идеей превратить её в апартаменты для туристов.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kristiemaewolfe/" target="_blank">kristiemaewolfe</a></p>

Кристи провела в картошке ремонт и оформила апартаменты с любовью — девушка сама выкладывала мозаику из дерева на полу спальни и подбирала все аксессуары. Наконец, мини-отель и мегакартошка готовы принять первых постояльцев в городе Бойсе.

<p>Фото: © Airbnb</p>

Теперь в корнеплоде есть удобная кровать, туалет с ванной в форме бочки, камин, кондиционер, отопление и множество комнатных растений. Правда, нет окон. Но кому они нужны в таком уникальном месте?

<p>Фото: © Airbnb</p>

Ночь в картошке обойдётся туристам в $200, и на весь май она уже забронирована.

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