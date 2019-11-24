Номер в отеле сдаётся за 76 рублей, но взамен придётся забыть о личной жизни

В японском городе Фукуока можно остановиться в отеле на ночь всего за 130 иен (76 рублей). Конечно, без "но" не обошлось. Взамен такой экономии владельцы отеля просят постояльцев на время отказаться от личной жизни.

Всего за 76 рублей туристы могут переночевать в милом отеле Business Ryokan Asahi, который расположен в 15 минутах от центра Фукуока. Чтобы воспользоваться предложением, постояльцы должны дать разрешение транслировать их пребывание в номере на YouTube-канале гостиницы.

Довольно странным предложением можно воспользоваться каждый день, даже в выходные и праздничные дни. Никакого фейс-контроля тоже нет. Подходят как известные блогеры, жизнь которых постоянно под камерами, так и обычные люди, желающие переночевать в новом городе и не потратить на это последние деньги.

Но не всё так плохо, как кажется. В комнате нет микрофона. Правда, дело совсем не в том, что владельцы беспокоятся о частной жизни гостей. Таким образом они просто исключают возможность нарушения авторского права на музыку, которая может играть из телевизора, пишет Oddity Central.

Несмотря на истинные причины отсутствия аудиозаписи, так постояльцы хотя бы могут быть спокойны, что никто не услышит их телефонные разговоры, храп или ещё какие звуки.

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