Учёные нашли римскую мозаику с самыми древними образцами сортирного юмора

Изображения мифологических персонажей, запечатлённых в пикантных ситуациях, были обнаружены на территории античного города Антиохия Ад Крагум в Турции. Исследователи в шоке: древнеримские мозаики сами по себе большая редкость, а в качестве интерьерных решений для уборных учёным они ещё не встречались..

Судя по всему, понятие "сортирный юмор" было известно ещё древним римлянам. К таким выводам склоняются учёные, обнаружившие в античных руинах пикантные изображения мифологических персонажей. На одном из фрагментов мозаики Нарцисс, символизирующий юношескую гордыню и самовлюблённость, вместо лица разглядывает в отражении свой половой орган.

Находке более 1800 лет. Специалисты предполагают, что в далёком прошлом такими изображениями могли украшать туалеты и бани. Исследователи до сих пор не могут прийти в себя: древнеримские мозаики сами по себе большая редкость, а в качестве интерьерных решений для уборных учёным они ещё не встречались.

Другой фрагмент посвящён богу Зевсу, который в обличье цапли помогает похищенному им Ганимеду с гигиеной интимной зоны.

Мы были ошеломлены тем, что увидели. Чтобы мифы ожили, вы должны понимать их смысл, но туалетный юмор, судя по всему, абсолютно универсален Майкл Хофф, археолог (Университет Небраски-Линкольна)

Уникальные произведения искусства были обнаружены этим летом на раскопках античного города Антиохия Ад Крагум в Турции. Сейчас они находятся на хранении у специалистов. Кроме мозаичных изображений археологи нашли и другие предметы, представляющие немалую историческую ценность, в том числе древние монеты и даже чей-то скелет.

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