Ушла к другой. Как любовь ломает семьи и карьеры

Перед людьми нередко встаёт выбор — быть с любимым человеком или подчиниться нормам общества, оставив неподходящий объект. Религия, пол, раса, социальное положение, возраст — миллион факторов несоответсвия. Каждый выбирает сам.

Представьте, что от вас ушла жена. Забрала ребёнка и ушла. Бывает. Вы не первый. Всё проходит, и это пройдёт. Если бы не одно но. Ушла ваша жена не к альфа-самцу с тугим кошельком и накачанным телом. Ушла к женщине. К любимой женщине….

Об этом не принято говорить вслух, да и изменой назвать язык не поворачивается, но факт остаётся фактом. Случается, что женщина делает выбор в пользу женщины...

Патология или норма?

Гомосексуальность как эмоциональное и сексуальное влечение к лицам своего пола встречается и у мужчин, и у женщин. Даже у животных встречается. Но если с животными всё более-менее понятно, то насчёт причин такого рода "сбоя выбора" в пользу своего пола у людей существует множество версий.

Кто-то считает гомосексуальность следствием распущенности, пресыщения и безнравственности, кто-то — нормой, а кто-то — серьёзным заболеванием.

До 1994 года Международная классификация болезней (МКБ) действительно рассматривала гомосексуализм как половое извращение наряду с педофилией, трансвестизмом и 50 оттенками сексуальных предпочтений Кристиана Грея.

Однако при рассмотрении Всемирной организацией здравоохранения 10-й редакции МКБ гомосексуализм был исключён из классификатора болезней. Исключение гомосексуализма произошло на основе голосования с перевесом в один (!) голос, что вызвало настоящий скандал — противники исключения даже называли данное решение "проплаченным социальным заказом с целью расшатывания системы ценностей у детей из традиционных семей".

Так что гомосексуализм официально не является заболеванием уже с начала 90-х.

Другое дело, что в здоровом обществе традиционными считаются всё-таки гетеросексуальные отношения и семьи, и, независимо от причин, гомосексуальность воспринимается обществом скорее негативно, рассматривается как угроза традициям, нравственности и развитию общества.

Такие разные люди. Взгляд изнутри.

Сами гомосексуалисты по-разному воспринимают свою ориентацию.

Кто-то, считает её нормой, совершает каминг-ауты и всячески подчёркивает и размахивает этой самой ориентацией, защищая свои права. Что странно — ведь если ты считаешь, что всё в порядке, зачем себя защищать? Гетеросексуалы же не кричат на каждом шагу о своих предпочтениях? Кончено, гомосексуалисты во многих странах лишены возможности официально вступать в брак, усыновлять детей, этим "ущемление" их прав и ограничивается. Но это, скорее, моральные аспекты, которые помогают поддерживать традиционный уклад общества и воспитывать детей в определённой привычной системе ценностей.

Есть люди, страдающие, скрывающие свою ориентацию, пытающиеся её изменить. Например, когда мужчина осознаёт, что его влечёт к мужчинам, но его это пугает, он пытается это влечение направить в традиционное русло, а если не справляется, то впадает в депрессию.

Для них в новой редакции МКБ даже предусмотрен термин — "Эгодистоническая половая ориентация", где расстройством признаётся не сама сексуальная ориентация, а отказ человека принимать себя с этой ориентацией, негативные переживания и желание её изменить.

Но, наверное, самая многочисленная группа — это люди гомосексуальной ориентации, которые живут среди нас, не афишируя и даже скрывая её, чтобы не быть отвергнутыми обществом, а иногда, до поры, и не осознавая своё нетрадиционное влечение. Зачастую мы не догадываемся (да и не интересуемся) романтическими и сексуальными предпочтениями окружающих. Тем неожиданнее, порой, узнать из досужих разговоров, что соседка с пятого этажа — прекрасная мать и верная жена — ушла вдруг от привычного родного мужи Васи к брутальной тётеньке из соседнего подъезда…

Чем это обусловлено и почему происходит — вопрос медицины и психологии. А вот к чему ведёт…

Да к разному ведёт.

Машина любовь

Училась со мной яркая весёлая девица, назовем её Машей. Маша активно кокетничала с мужским полом, заводила скоротечные романы и уверенно претендовала на любого мужчину в радиусе 100 метров, независимо от возраста и статуса, правда, в серьёзных отношениях замечена не была. Ко мне Маша относилась особенно тепло, заезжала на работу, провожала до дома, делилась девчачьим наболевшим…

Я считала Машу разбивательницей мужских сердец и вертихвосткой, неспособной на серьёзное чувство. Пока Маша не полюбила. Полюбила свою замужнюю коллегу Иру. Беременную от мужа.

Признание далось Маше непросто. Не признание объекту воздыханий, нет. Признание себе. Слёзы, непонимание, метания, отрицание, бесконечная Земфира в наушниках. Маша стала нервной и раздражительной, посетила всех возможных психологов, даже попила какие-то таблетки.

Избавиться от наваждения не удалось, да и Ира, неожиданно обретя новую идентичность, забрала двухмесячную дочку и ушла от мужа… к Маше. Не знаю, что происходило у Маши в семье, как восприняли её неожиданное чувство родные, но круг друзей заметно поредел.

Нет, люди не отказывались от общения с Машей, просто принимать Машу с "женой" в гостях люди по разным причинам не хотели — у кого-то дети, у кого-то родители, а кому-то и самому неприятно было общество двух влюблённых друг в друга женщин. В общем, Машин выбор друзья не приняли.

Сложности возникли и на работе — после развернувшегося на глазах коллег романа Маше предложили уйти. Не объясняя причин. Спорить Маша не стала и в тот же день написала заявление. Становление новой "семьи" ознаменовалось потерей работы, друзей, нервами и слезами. Нетрадиционный выбор дорого обошёлся Маше и Ире.

С Машей мы сохранили приятельские отношение — изредка списываемся, перезваниваемся. Маша работает, Ира растит "общую" дочку. Кто мать, кто отец — в этой семье не разберёшь. Пока девочке без разницы, что у неё, по сути, две мамы, но осенью — школа… Родительские собрания, одноклассники, пересуды — как адаптируется ребёнок среди сверстников из традиционных семей, как отреагируют на двух "мам" родители и учителя — можно только догадываться. Возможно, удастся избежать серьёзных проблем и оградить ребёнка от насмешек и издевательств.

Но, к сожалению, зачастую именно дети страдают от нетрадиционных предпочтений родителей.

Она была актрисою…

В маленьком городке все на виду. Несколько хороших школ, парочка театров, местный университет — и всё тайное недолго остаётся им.

Творческие женщины, уточнённые и нежные, пасуя перед грубым мужским напором, бывает, задумываются о любви возвышенной, с надломом и богемной эстетикой. И вот в этот переломный момент, оглядев затуманенным мечтами взглядом небритого мужа, обращают вдруг внимание на озорную девушку, играющую гаврошей в том же театре….

Так произошло и с нашей героиней. Ведущая актриса, жена и мать со стажем осознала вдруг в своём сердце любовь к другой женщине. Для неё самой это стало неприятным откровением. Как человек с высоким уровнем контроля и весьма хорошо сформированными морально-нравственными принципами она долго пыталась бороться с некстати появившимися чувствами. Но тем сложнее это становилось, чем больше она понимала, что чувства взаимны, а время, проведённое вместе, — лучшее. Через полгода актриса подала на развод, окончательно определившись. Тут бы и истории конец — распавшаяся семья, нетрадиционный союз двух творческих людей со всеми сложностями и тяготами, свойственными таким отношениям…

Только вот брошенный муж решил иначе. Сложно сказать, что стало причиной — сам факт развода или нетрадиционный выбор бывшей супруги, но мужчина объявил настоящую войну изменнице… В ход пошли прослушка телефона, взлом соцсетей и мессенджеров — полученные таким образом переписки и записи разговоров бывшей жены мужчина представил в суд, потребовав отдать ему дочь, обосновывая своё требование тем, что он не хочет, чтобы девочка росла в "семье лесбиянок".

Письма о сексуальных предпочтениях бывшей супруги мужчина разослал и в театр, и в Министерство культуры, и в прокуратуру и даже… в школу, где учится его дочь… А когда суд отказался отдать девочку на воспитание мужчине, дал интервью федеральному каналу, которое увидел весь город…

Бой разгорелся нешуточный. Актриса и её пассия подали на мужчину в суд, требуя удалить информацию и выплатить компенсацию за клевету и вмешательство в частную жизнь. Мужчина нанял адвокатов. Суды тянутся уже не первый год и конца-края им не видно…

Каждого из участников этой драмы можно, наверное, понять. Только вот страдают они по своей воле, кто-то, пойдя наперекор обществу и традициям, а кто-то — совести, порядочности и чести.

А вот девочка-подросток, оказавшаяся в эпицентре неравнобедренного "любовного треугольника", мучается не по своей воле. На подростка помимо распада семьи навалились подлость отца, насмешки одноклассников и осознание маминой "ненормальности". Как справится с этим подросток, как повлияет на его психику такая "популярность" — непонятно. А суды идут своим чередом. В битве "за правду" мать пытается оправдаться и перед ребёнком, удастся ли — большой вопрос.

Проблема выбора

В историях о гомосексуальной любви обычно достаточно трагизма — страдают родные, дети, сами участники событий.

Но бывает и так, что гомосексуальность не истинная, а всего лишь — вызов обществу, глумление над устоями и традициями.

Нередко тёмное прошлое ломает людям не только семьи, но и карьеры. Так случается, когда в разудалой юности ты целуешься напоказ с записными лесбиянками и борешься за права ЛГБТ, а потом вдруг становишься адвокатом. И вся такая интеллигентная и дорогая идёшь на встречу с очередным клиентом, а тут — раз! И всплывают те самые снимки и громкие заявления. Не все клиенты поймут, многие предпочтут такой дамочке адвоката с репутацией. Неприятно, но заслуженно.

Любой выбор, традиционный или нетрадиционный, по любви или вопреки режиму, всегда влечёт последствия, отвечать за которые придётся не только принявшему решение, но и его близким.

Выбирая ту или иную модель поведения, ориентацию, партнёра, принимаешь и ограничения, и ответственность, связанную с выбором. Жалко, что помним об этом мы не всегда.