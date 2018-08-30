Девушка застрелила бойфренда, когда он собирался на свидание с королевой красоты

Доказать её вину удалось благодаря видео, на котором она радостно танцует и поёт "я это сделала!".

Жительница Кентукки выстрелила в лицо своему парню, когда он собирался на свидание с "мисс Огайо". Несмотря на то что 27-летняя девушка утверждала, что достала пистолет в целях самозащиты, суд присяжных счёл, что она виновна. В скором времени ей будет вынесен приговор, сообщает Daily Mail.

Одним из доказательств стала запись с камер видеонаблюдения, которые находились в комнате для допросов. На кадрах Шайна Хьюберс танцует и напевает "я сделала это, да, я сделала" всего через несколько часов после стрельбы.

Приговор был вынесен Шайне ещё в 2015 году, однако его пришлось отменить, так как выяснилось, что один из присяжных был осуждён за уголовное преступление.

В день убийства 29-летний Райан Постон собирался на свидание, однако вместо этого он был найден мёртвым в своём пентхаусе с шестью пулями во лбу, спине и туловище. Шайна позвонила в 911 и сообщила: "Мем, я убила своего парня". Девушка утверждала, что погибший напал на неё прежде, чем она начала стрелять. Однако трое её сокамерников рассказали обратное — обвиняемая призналась им, что сделала бойфренду "пластику носа, о которой он так давно мечтал", и хвасталась, как убила его.

Я не знаю, захочет ли кто-нибудь когда-нибудь жениться на мне, если они узнают, что я убила бойфренда в целях самообороны — это не смешно Из показаний Шайны

Отношения Райана и Шайны нельзя назвать простыми. Пара всё время ссорилась и в конце концов рассталась. Только за месяц до убийства они снова решили сойтись, но у бойфренда было несколько условий — он попросил, чтобы они встречались тайно и чтобы Шайна меньше болтала.

И он хотел, чтобы у меня было хобби, пока я живу в его квартире, и чтобы я согласилась на секс втроём с другими девушками Из показаний Шайны

При каждом расставании Шайна писала своему возлюбленному сотни сообщений, причём не только со своего телефона, но и с телефонов друзей. По словам родственников погибшего, она была помешана на Райане, а он хотел секса.