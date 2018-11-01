Волочкова с гордостью заявила, что её новый старый любовник продержался 30 дней

А у меня сегодня пусть маленький, но очень романтический праздник... <...> Спасибо, М, за эти эмоции
Анастасия Волочкова
За 30 дней было пережито столько эмоций, полноты чувств, радости, любви, урагана во вспыльчивости и страсти, нежности, внимания, теплоты и многих таких эмоций, которые многие и за жизнь не испытывают... И ведь это 720 часов этого фейерверка чувств!
Анастасия Волочкова
Подписчики балерины не смогли пройти мимо такого события. Во-первых, тридцать дней отношений — это не шутки. А во-вторых, за это время Анастасия так и не представила возлюбленного публике.
30 дней и всё... Сбежал М?
xeniya_a
Интрига месяца! Где прятался этот М целых 30 дней, или 720 часов?
ektyf_58
Многие пользователи заподозрили, что звезда воссоединилась с давним возлюбленным — системным администратором Михаилом.
Мишаня сбежал сначала, а потом подумал, ну где ещё такую дуру найду, — вернулся, по ходу
kichevaekaterina
Да все они нынче Михаилы....
arlett7019
Отметим, что Анастасия на язвительные сообщения традиционно не ответила. И даже не стала закрывать комментарии — возможно, сейчас балерине просто не до того.
- Популярные
- По времени