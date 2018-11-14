Сосед снял мужа, который в подъезде репетировал разговор с женой-изменницей

Telegram-канал Mash опубликовал душераздирающее видео о любви. На кадрах пьяный парень репетирует речь к жене, которая изменила ему с качком. Роль возлюбленной исполняет стена подъезда, и ей же достаются удары разгорячённого ревнивца.

Сообщается, что ролик был снят в Подмосковье. Незадачливый Отелло, похоже, даже не догадывается о присутствии оператора.

Отметим, что парень не вполне твёрдо стоит на ногах, но это не мешает ему вести диалог с воображаемой возлюбленной и даже обвинять её в пьянстве.

Ты мне будешь доказывать, что не спала с ним? Ты вот мне тут щас стоишь и нагло в глаза врёшь. Это ты пьяна! С этим качком мне изменила! Вообще выметайся из моего дома... Я бью женщину? Да ты не женщина после этого! Ты стерва! Герой ролика

Закончив репетицию, герой ролика покидает импровизированную сцену — возможно, теперь он готов произнести пламенную речь в лицо изменщице. К сожалению, дальнейшее развитие событий осталось за кадром.