Сосед снял мужа, который в подъезде репетировал разговор с женой-изменницей

Сообщается, что ролик был снят в Подмосковье. Незадачливый Отелло, похоже, даже не догадывается о присутствии оператора.
Отметим, что парень не вполне твёрдо стоит на ногах, но это не мешает ему вести диалог с воображаемой возлюбленной и даже обвинять её в пьянстве.
Ты мне будешь доказывать, что не спала с ним? Ты вот мне тут щас стоишь и нагло в глаза врёшь. Это ты пьяна! С этим качком мне изменила! Вообще выметайся из моего дома... Я бью женщину? Да ты не женщина после этого! Ты стерва!
Герой ролика
Закончив репетицию, герой ролика покидает импровизированную сцену — возможно, теперь он готов произнести пламенную речь в лицо изменщице. К сожалению, дальнейшее развитие событий осталось за кадром.
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