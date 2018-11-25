"Жена с любовником 10 месяцев пытались меня убить, но я всё равно её люблю"

Рэй Везерол из Сануиджа, Англия, прожил со своей женой девять лет, прежде чем оказался на больничной постели, пострадав при её участии. Хейли в сговоре с любовником и его дочерью в течение десяти месяцев пыталась убить супруга — отравить, утопить, взорвать. Но он выжил и заявил, что всегда будет любить свою избранницу, несмотря ни на что.

Когда пара поженилась, у Рэя диагностировали рак. По прогнозам, ему оставалось жить 18 месяцев. Но судьба была к нему благосклонна несколько лет. До той поры, пока у 32-летней супруги не появился любовник — лучший друг Рэя Гленн. Именно с ним в течение 10 месяцев она предприняла ряд неудачных попыток избавиться от надоевшего супруга. В итоге дочь Гленна по просьбе любовников выстрелила мужчине в лицо, пишет The Sun.

Но Рэю снова повезло — он остался жив. Узнав об этом, супруга очень расстроилась и посетовала в сообщении, что они снова плохо справились. Заговор вскрылся, и заговорщики получили около 50 лет в тюрьме на троих. А жертва рассказала о том, что происходит у неё на душе.

По словам мужчины, ему многое в жизни пришлось пережить, но он так и не утратил чувства юмора и всё еще очень любит свою жену. Супруга очень опечалил приговор, который ей вынесли, — минимум 15 лет в тюрьме. Но всё равно собирается её ждать, несмотря на непонимание людей. И считает, что жену вовсе не следовало лишать свободы.

Это прозвучит глупо, но это мой выбор. Я люблю Хейли — так есть и будет всегда. Хотел бы я прожить здесь достаточно долго, чтобы она вернулась в этот дом, где ей и место. Знаю, люди подумают, что я сумасшедший Рэй Везерол

53-летний Рэй зол только на своего лучшего друга. Мужчина считает, что именно он сбил его супругу с верного пути, потому что хотел ею завладеть. Теперь таким ужасным образом он потерял единственных близких людей.