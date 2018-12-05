130-килограммовая девушка задушила бойфренда во время ссоры, сев ему на голову

Впрочем, адвокаты обвиняемой утверждают, что был несчастный случай, а их подзащитная была сильно пьяной.

130-килограммовая жительница Пенсильвании задушила своего бойфренда, задавив его собственным весом. 44-летняя Винди Томас призналась в убийстве Кино Батлера, вес которого составлял чуть больше 50 кг, сообщает The Sun.

Убийство произошло в доме обвиняемой в ходе крупной ссоры. Винди набросилась на 44-летнему мужчину с кулаками, а затем начала наносить удары ножкой от стола. Она призналась полиции, что положила голову Кино на диван и села на неё, но позже опровергла эти слова.

В тот вечер пара выпивала, и женщина решила заказать наркотики, когда между влюблёнными началась ссора. Впрочем, адвокаты Винди утверждают, что это был несчастный случай, подзащитная случайно упала на Кино в состоянии сильного алкогольного опьянения. Поскольку обвиняемая заключила сделку о признании вины, то ей не будет вынесен максимальный приговор.