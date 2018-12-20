Девушка поймала парня на измене и эпично отомстила, опозорив его на весь мир

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Девушка поймала парня на измене и эпично отомстила, опозорив его на весь мир

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Фото: twitter/tianaperea__

Тиана Переа из Хьюстона, штат Техас, США, узнала об эротических сообщениях своего бойфренда, которые он посылал другой девушке. Но американка не стала сразу устраивать сцен, видимо, придерживаясь мнения, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Кроме того, она решила заснять свой триумф на видео.

Девушка дождалась своего 22-го дня рождения, собрала гостей и при всех привела план мести в действие. Сначала ничто не предвещало беды. Присутствующие наполняли бокалы, и Тиана поблагодарила их за то, что они пришли на её праздник. Но тут обманутая американка переключилась на своего парня. Сантос стоял рядом, улыбаясь и ничего не подозревая.

Я хотела бы поблагодарить Сантоса за то, что дал мне понять, что я заслуживаю лучшего. Каждый человек здесь знает, что ты пытался переспать с другой девчонкой

Тиана Переа

Тиана рассказала, что все видели скриншоты сообщений сексуального характера с интимными видео, которые он отправлял другой девушке и по ошибке послал ещё и ей. И в этот момент брат американки спустился по лестнице с чёрной сумкой, в которой лежали вещи Сантоса, пишет foxnews.com. И девушка объявила о разрыве и указала неверному парню на дверь.

<p>Тиана Переа. Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/tianaperea__" target="_blank"><strong>tianaperea__</strong></a></p>

Если ты ещё не понял, то между нами всё кончено, а теперь выметайся отсюда

Тиана Переа

При этом парень, видимо, был так ошарашен, что не произнёс ни слова и тихо удалился. И после этого наконец началось настоящее веселье. А позже девушка выложила ролик в "Твиттер", и он стал вирусным. Видео с мстящей подружкой и пристыженным изменщиком посмотрели почти 6 млн раз. И в комментариях писали, что она действительно придумала неплохой план.

<p>Тиана Переа. Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/tianaperea__" target="_blank"><strong>tianaperea__</strong></a></p>

Она идеально подобрала момент, чтобы уличить парня. Он даже не успел начать оправдываться. <...> И её друзья держали всё в секрете

MotoGp_nut

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