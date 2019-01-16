Ольга Бузова показала руку тайного бойфренда, и поклонники вычислили его по фото

Телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками фотографией со свидания с незнакомцем. И хотя на снимке видно лишь руку избранника звезды, поклонники уверены, что смогли его вычислить.

Ольга Бузова выложила в сториз фотографии рук с бокалами шампанского и рассказала, что на ужин был лобстер с луком.

Хорошо, что мой парень тоже ест лук, поэтому мы сможем спокойно целоваться Ольга Бузова

Подписчики телеведущей сразу же стали гадать, кому может принадлежать загадочная рука. Среди вариантов были даже Тимур Батрутдинов и Денис Лебедев. Тем не менее большинство из них сошлись во мнении, что на снимке бывший участник "Дома-2" Роман Гриценко, который и прежде ухаживал за Ольгой.

Рука мужская, молодая, красивая, как у Романа Гриценко Из комментариев

Впрочем, сама телеведущая пока никак не комментирует предположения поклонников и, конечно же, не называет имя нового бойфренда.