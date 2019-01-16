Ольга Бузова показала руку тайного бойфренда, и поклонники вычислили его по фото

Ольга Бузова выложила в сториз фотографии рук с бокалами шампанского и рассказала, что на ужин был лобстер с луком.
Хорошо, что мой парень тоже ест лук, поэтому мы сможем спокойно целоваться
Ольга Бузова
Подписчики телеведущей сразу же стали гадать, кому может принадлежать загадочная рука. Среди вариантов были даже Тимур Батрутдинов и Денис Лебедев. Тем не менее большинство из них сошлись во мнении, что на снимке бывший участник "Дома-2" Роман Гриценко, который и прежде ухаживал за Ольгой.
Рука мужская, молодая, красивая, как у Романа Гриценко
Из комментариев
Впрочем, сама телеведущая пока никак не комментирует предположения поклонников и, конечно же, не называет имя нового бойфренда.
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