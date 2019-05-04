Первое свидание не могло быть хуже, пока парень не прислал 15 жестоких замечаний

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Первое свидание не могло быть хуже, пока парень не прислал 15 жестоких замечаний

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24-летняя Кимберли Лэтем-Хоуксфорд из Ланкашира, Англия, недолго думала, прежде чем согласиться на свидание с Люком Джеймсом из приложения для знакомств. Сперва всё шло хорошо: парочка выпила кофе, а затем даже решила продолжить встречу и переместиться в паб. И вот тут всё покатилось к чертям.

Люк посоветовал девушке сделать пару пластических операций, а также указал, в каких магазинах ей стоит покупать одежду. Парень ещё возмутился из-за того, что Кимберли попросила поделить счёт пополам. Он в состоянии заплатить за обед, спасибо большое. К счастью, кошмарная встреча всё-таки закончилась, и Кимберли поскорее об этом забыла. Вот только три месяца спустя Люк написал девушке сообщение.

<p>Фото © Facebook / Kimberley Latham-Hawkesford</p>

Привет, Кимберли. Мы когда-то с тобой сходили на свидание, и я хотел бы объяснить, почему не перезвонил. Мне кажется, ты могла бы сильнее постараться для парня, чтобы в следующий раз было лучше, поэтому вот несколько советов

Люк Джеймс

<p>Фото © Facebook / Kimberley Latham-Hawkesford</p>

Парень отметил, что Кимберли стоит похудеть, воспользоваться автозагаром, а также сменить стиль одежды, чтобы Люку было не стыдно идти с ней рядом. Вырезы у топов должны быть глубже, а волосы стоит отрастить и покрасить. Кимберли нужно выглядеть натуральнее, поэтому стоит отказаться от макияжа. Но перед этим нужно увеличить губы, ведь так будет гораздо сексуальнее.

<p>Фото © Facebook / Kimberley Latham-Hawkesford</p>

Люк возмутился, что девушка не поцеловала его на первом свидании. Это ударило по самолюбию парня, поэтому Кимберли нужно быть более чуткой к другим людям. Также меньше стоит говорить о себе — Люку было утомительно слушать, через что Кимберли пришлось пройти.

<p>Фото © Facebook / Kimberley Latham-Hawkesford</p>

Кимберли стоит поработать над своим чувством юмора — ведь она не посмеялась ни над одной шуткой Люка, а ещё не сказала ему ни одного комплимента. Но парень готов это всё простить и сходить на ещё одно свидание. Но через месяц, чтобы Люк смог оценить, насколько Кимберли справилась со своими недочётами.

Конечно, Кимберли предпочла проигнорировать наглеца. В этом её поддержали пользователи Сети, лайкнув в "Фейсбуке" её пост с фото 21 тысячу раз и 30 тысяч раз репостнув.

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