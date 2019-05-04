Первое свидание не могло быть хуже, пока парень не прислал 15 жестоких замечаний

24-летняя Кимберли Лэтем-Хоуксфорд из Ланкашира, Англия, недолго думала, прежде чем согласиться на свидание с Люком Джеймсом из приложения для знакомств. Сперва всё шло хорошо: парочка выпила кофе, а затем даже решила продолжить встречу и переместиться в паб. И вот тут всё покатилось к чертям.

Люк посоветовал девушке сделать пару пластических операций, а также указал, в каких магазинах ей стоит покупать одежду. Парень ещё возмутился из-за того, что Кимберли попросила поделить счёт пополам. Он в состоянии заплатить за обед, спасибо большое. К счастью, кошмарная встреча всё-таки закончилась, и Кимберли поскорее об этом забыла. Вот только три месяца спустя Люк написал девушке сообщение.

Привет, Кимберли. Мы когда-то с тобой сходили на свидание, и я хотел бы объяснить, почему не перезвонил. Мне кажется, ты могла бы сильнее постараться для парня, чтобы в следующий раз было лучше, поэтому вот несколько советов Люк Джеймс

Парень отметил, что Кимберли стоит похудеть, воспользоваться автозагаром, а также сменить стиль одежды, чтобы Люку было не стыдно идти с ней рядом. Вырезы у топов должны быть глубже, а волосы стоит отрастить и покрасить. Кимберли нужно выглядеть натуральнее, поэтому стоит отказаться от макияжа. Но перед этим нужно увеличить губы, ведь так будет гораздо сексуальнее.

Люк возмутился, что девушка не поцеловала его на первом свидании. Это ударило по самолюбию парня, поэтому Кимберли нужно быть более чуткой к другим людям. Также меньше стоит говорить о себе — Люку было утомительно слушать, через что Кимберли пришлось пройти.

Кимберли стоит поработать над своим чувством юмора — ведь она не посмеялась ни над одной шуткой Люка, а ещё не сказала ему ни одного комплимента. Но парень готов это всё простить и сходить на ещё одно свидание. Но через месяц, чтобы Люк смог оценить, насколько Кимберли справилась со своими недочётами.

Конечно, Кимберли предпочла проигнорировать наглеца. В этом её поддержали пользователи Сети, лайкнув в "Фейсбуке" её пост с фото 21 тысячу раз и 30 тысяч раз репостнув.