Девушка инсценировала своё убийство, чтобы расстаться с нищим бойфрендом

Девушка по фамилии Ю из Китая придумала необычный и опасный способ расстаться со своим парнем, за что энтузиастка получила 10 суток в тюрьме.

37-летняя китаянка отправилась вместе с парнем в его родной город, где и поняла, что её избранник Лин на самом деле очень беден. И меркантильная особа захотела отношения завершить, пишет Daily Mail. Но испугалась, что так просто ей не отделаться, а бойфренд будет слишком навязчив и станет её преследовать.

Тогда девушка проявила смекалку и придумала очень странный способ вычеркнуть 36-летнего избранника из своей жизни. Она решила инсценировать собственное похищение и убийство. Ю исчезла из общежития, где жила парочка, и позвонила своему парню со страшным сообщением. Китаянка заявила, что её похитил бывший муж.

Приди и спаси меня! Меня похитил бывший муж, поторапливайся. Кажется, мы уже выехали на шоссе Из звонка Ю

Вскоре Лин получил несколько сообщений с угрозами — якобы от бывшего супруга Ю. "Если ты обратишься в полицию, девушка умрёт", — гласило одно из СМС. А в другом было написано, что Ю мертва, а её труп сброшен в озеро. Напуганный парень рассказал обо всём полицейским. В итоге стражам порядка удалось найти хитрую беглянку в одном из мотелей с помощью записей с камер видеонаблюдения. Китаянка была жива, здорова и на удивление спокойна. "Изобретательницу" посадили на 10 суток за нарушение общественного порядка.