Супруги отметили 75-ю годовщину, повторив клятвы в той же церкви, где поженились

20-летний Джим Ричардсон и 19-летняя Ирен из Ланкашира, Англия, поженились в 1944 году. Спустя 75 лет счастливого брака пара решила обновить свои клятвы, устроив маленький приём, сообщает Daily Mail.

Джим и Ирен познакомились на вечере танцев и сразу поняли, что созданы друг для друга. Несмотря на суровое военное время, пара надумала жениться, и это было самое верное их решение. Теперь у Ричардсонов есть четверо детей, восемь внуков и один правнук. Все они, конечно же, присутствовали на торжественном вечере.

95-летнему Джиму всё не давала покоя мысль, что во время первой свадебной речи он забыл поблагодарить свою покойную матушку и не провёл любимую Ирен под свадебный марш. Ведь сразу после свадьбы пара рванула в другой город к фотографу, а потом на свой маленький фуршет — с тортиком и чаем. Внучка Сандра решила помочь дедушке и устроила новую церемонию.

Они постоянно обсуждают то, что их волнует, и идут на компромисс. Секрета долгого и счастливого брака не существует — так сказали они мне. Нужно просто принимать каждый день таким, какой он есть. Внучка Сандра

Вторая свадьба прошла в той же церкви Святого Михаила, в которой пара и поженилась в первый раз. Супруги снова произнесли те же клятвы, прошли под марш и радостные крики членов семьи, а затем — как и в прошлой программе — отправились на чаепитие с тортиком.

Муж и жена на 82-летнюю годовщину брака раскрыли секрет крепких отношений