У них не было шансов: 5 голливудских звёзд, попавших под чары русских красавиц

Недавно стало известно, что сердце очередной голливудской звезды похитила русская красавица: легендарный Джонни Депп влюбился в танцовщицу гоу-гоу родом из Санкт-Петербурга. И это далеко не единственный пример, когда наши соотечественницы становились возлюбленными западных артистов. Вот пять тому подтверждений.

Модель Лара Лието (настоящее имя — Лариса Тяка) и актёр Эдриан Броуди

Сердце "пианиста" не устояло перед длинноногой красавицей, с которой актёр познакомился в 2012 году на Каннском кинофестивале. Лара, которая имеет осетинские и молдаванские корни, родилась в Москве, но долгое время жила и работала в Монако. Свои отношения парочка предпочитает тщательно скрывать от посторонних глаз.

Модель Ирина Шейк и актёр Брэдли Купер

Ещё один актёр не смог пройти мимо русской красавицы. Супермодель и артист начали встречаться в 2015 году. При этом влюблённые тоже сначала не спешили раскрывать все карты. Но роман быстро набирал обороты, и теперь счастливые влюблённые воспитывают дочку.

Пианистка Оксана Григорьева и Мел Гибсон

Когда-то эта яркая и скандальная пара была у всех на устах. В конце 2000-х пианистка из Саранска практически с первого взгляда покорила знаменитого актёра, который ради неё бросил жену и семерых детей. Пара обзавелась совместным ребёнком, но счастье длилось недолго. Девушка обвинила возлюбленного в домашнем насилии и подала на него в суд.

Модель Анастасия Макаренко и Микки Рурк

Пара познакомилась в 2009 году на фотосессии для глянцевого журнала. Их захлестнули чувства, и даже почти 35-летняя разница в возрасте не стала помехой для их любви. Влюблённые прожили вместе больше пяти лет. И, по словам актёра, это были одни из самых серьёзных отношений за всю его жизнь. Но до свадьбы дело так и не дошло — они расстались.

Дизайнер Анастасия Виткина и Джим Керри

Об отношениях комика и выросшей в России девушки стало известно в конце 2011 года. Тогда Анастасия училась в нью-йоркской школе дизайна. И снова существенная разница в возрасте не стала помехой для романа. По словам источников, Керри был влюблён и счастлив и очень ценил в избраннице чувство юмора. Намерения артиста были настолько серьёзны, что он собирался жениться. Но отношениям внезапно пришёл конец.

Чем танцовщица из Питера покорила сердце Джонни Деппа: 10 завораживающих фото