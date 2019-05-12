В Twitter устроили целый кастинг, и всё из-за девушки и её любви к грязной форме

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В Twitter устроили целый кастинг, и всё из-за девушки и её любви к грязной форме

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Фото © Twitter / Liv‏ и Bradley Mcmartin 

Оливия Коркоран из Лондона, Англия, никак не ожидала, что её безобидное заявление вызовет такой бурный отклик среди пользователей Сети. Её пост собрал 23 тысячи лайков, а в комментариях разразилась настоящая битва титанов, сообщает Daily Mail.

В "Твиттере" Оливия написала, что нет ничего сексуальнее мужчин в грязной форме. Девушки с ней согласились, а парни поспешили подтвердить её заявление

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/OliviaCorcoran_" target="_blank"><strong>Liv‏</strong></a></p>

В комменты посыпались фото парней в рабочей форме, часто испачканной краской, пылью или чем похуже.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/kyIemccabe" target="_blank"><strong>ᴍᴄᴄᴀʙᴇ</strong></a></p>

Некоторые принимали сексуальные позы и всячески показывали, какие золотые парни простаивают зря без женского внимания.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BWaithe" target="_blank"><strong>Brooke Waithe</strong></a><a href="https://twitter.com/BWaithe" target="_blank">‏</a> и <a href="https://twitter.com/HenryyJames" target="_blank"><strong>Bootsy</strong></a><a href="https://twitter.com/HenryyJames" target="_blank">‏</a></p>

А некоторые дурачились, присылая смешные фото и демонстрируя отличное чувство юмора.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/McmartinBradley" target="_blank"><strong>Bradley Mcmartin</strong></a><a href="https://twitter.com/McmartinBradley" target="_blank">‏</a> и <a href="https://twitter.com/robbiesinclair" target="_blank"><strong>Robbie</strong></a><a href="https://twitter.com/robbiesinclair" target="_blank">‏</a></p>

Многие ребята позволили заглянуть в свою привычную трудовую жизнь, намекая Оливии, что её заявление не самое продуманное.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/jaxondew" target="_blank"><strong>Jaxon</strong></a><strong> и </strong><a href="https://twitter.com/laurahill02" target="_blank"><strong>Laur Hill</strong></a><a href="https://twitter.com/laurahill02" target="_blank">‏</a></p>

А некоторые просто передавали ей привет и ненавязчиво предлагали всем проходящим мимо треда девушкам познакомиться.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/KayJ_KO" target="_blank"><strong>K</strong></a><a href="https://twitter.com/KayJ_KO" target="_blank">‏</a> и <a href="https://twitter.com/Harrybrown1993" target="_blank"><strong>Harry Brown</strong></a></p>

Оливия была поражена таким откликом и заявила, что все парни прекрасны и просто "сделали её день".

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BIGORTC" target="_blank"><strong>Owen</strong></a><a href="https://twitter.com/BIGORTC" target="_blank">‏</a> и <a href="https://twitter.com/Andrew_evans16" target="_blank"><strong>Andrew Evans</strong></a><a href="https://twitter.com/Andrew_evans16" target="_blank">‏</a></p>

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