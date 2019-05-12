В Twitter устроили целый кастинг, и всё из-за девушки и её любви к грязной форме

В "Твиттере" Оливия написала, что нет ничего сексуальнее мужчин в грязной форме. Девушки с ней согласились, а парни поспешили подтвердить её заявление
В комменты посыпались фото парней в рабочей форме, часто испачканной краской, пылью или чем похуже.
Некоторые принимали сексуальные позы и всячески показывали, какие золотые парни простаивают зря без женского внимания.
А некоторые дурачились, присылая смешные фото и демонстрируя отличное чувство юмора.
Многие ребята позволили заглянуть в свою привычную трудовую жизнь, намекая Оливии, что её заявление не самое продуманное.
А некоторые просто передавали ей привет и ненавязчиво предлагали всем проходящим мимо треда девушкам познакомиться.
Оливия была поражена таким откликом и заявила, что все парни прекрасны и просто "сделали её день".
Девушка попала в аварию, но первое, что она проверила, была стойкость помады
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