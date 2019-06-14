Парень устроил голодовку возле дома возлюбленной и таким образом смог её вернуть

Настоящая драма, достойная фильма, разыгралась в штате Западная Бенгалия, Индия. Но у неё всё же случился хеппи-энд.

Ананта Бурман решился на отчаянный поступок, чтобы вернуть любовь всей своей жизни — девушку по имени Липика. Молодые люди вот уже восемь лет состояли в серьёзных отношениях. Но внезапно возлюбленная прекратила общение с ним, оборвав все контакты. Не отвечала на звонки и даже заблокировала в соцсетях, пишет Oddity Central.

Пытаясь найти причину такого поведения, Ананта узнал, что семья собирается выдать Липику замуж за другого. Парень понял: нельзя медлить ни минуты — надо срочно действовать. И не придумал ничего, кроме как устроить у дверей её дома голодовку. Он появился там с плакатом "Верните мне мои восемь лет".

Вскоре вокруг влюблённого начала собираться сочувствующая толпа, прибыла его семья, приехали полицейские. Но убитый горем Ананта отказывался сдвинуться с места до того момента, пока ему не стало так плохо, что парень угодил в больницу. Но и там отказывался принимать пищу. Тогда местные жители отправились к семье Липики, чтобы попросить их не препятствовать отношениям пары. После долгих уговоров родные девушки уступили. И молодые люди, теперь уже не мешкая, связали себя узами брака.

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