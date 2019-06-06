Спортсмен сделал предложение медсестре в той же палате, где она спасла ему жизнь

Дэмиену Лерою из Флориды (США) повезло не погибнуть из-за несчастного случая. Однако он не только избежал смерти, но и нашёл любовь своей жизни.

Три года назад Дэмиену пришлось совершить страшнейший прыжок с высоты 150 футов (около 46 м), когда он потерял управление своим парапланом. Парень сильно пострадал: сломал позвоночник, четыре ребра, кости таза, бедро, грудину. Но остался жив.

Его доставили в медицинский центр в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). И там парень встретил очаровательную медсестру по имени Алекс Гувер, которая должна была ухаживать за ним. Несмотря на своё жуткое состояние, спортсмен сразу почувствовал с ней особую связь. А вскоре поинтересовался, есть ли у такой красавицы парень. И услышал положительный ответ. Наличие бойфренда и медицинская этика явно не способствовали отношениям, хотя Алекс тоже сильно приглянулся пациент.

В итоге они остались друзьями и после его выписки общались в соцсетях. Спустя год Алекс и Дэмиен стали встречаться, тогда девушка уже рассталась с предыдущим парнем. Потом спортсмен решил сделать возлюбленной предложение. Причём в той же палате, где они впервые встретились три года назад. С помощью персонала он пробрался внутрь и притворился пациентом. А когда вошла его любимая — спрыгнул с койки и протянул ей кольцо. Алекс сказала да.

Я решил сделать предложение в больнице, потому что там познакомился с Алекс три года назад. У меня была самая красивая медсестра. Помню, как смотрел на неё и видел эти прекрасные голубые глаза. У нас была особая связь Дэмиен Лерой

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