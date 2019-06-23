Для кого-то пустяк, а для них — развод! 10 странных причин из реальной жизни жён

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Фото © Shutterstock

Пользовательницы Сети поделились историями о том, что привело их к разрыву с мужьями. Оказывается, поводы могут быть самыми нетривиальными.

Он стал ревновать и злиться из-за того, что я предпочитала спать с нашим новым котёнком, а не с ним

Пока наша семинедельная дочь пять дней лежала в отделении интенсивной терапии, он успел поиграть в гольф. Дважды

Он потратил $2000 на игры в Facebook вместо того, чтобы внести платёж за машину, и её пришлось вернуть в автосалон

Он привёз меня в больницу на операцию по удалению матки, а потом не появлялся в течение трёх дней. Меня забрала дочь

<p>Фото © Shutterstock</p>

Он ушёл из дома посреди ночи, оставив меня с малолетним сыном, чтобы "помочь своей коллеге, которая оказалась в затруднительном положении", и вернулся только через два часа

<p>Фото © Shutterstock</p>

Я закрутила роман с другим мужчиной и не почувствовала угрызений совести по этому поводу

Он заставил меня выйти на улицу в –25, чтобы прогреть машину, хотя я только что перенесла пневмонию

<p>Фото © Shutterstock</p>

Его мать сказала мне, что я должна поскорее родить ей внуков, потому что не становлюсь моложе

<p>Фото © Shutterstock</p>

У моего отца случился сердечный приступ, а он сказал, что это не причина отпрашиваться с работы

Он в исступлении швырнул контроллер от игровой приставки, а потом свалился на пол и заплакал

<p>Фото © Shutterstock</p>

Девушка вычислила измену парня по фото с чужими ногами, опозорившись ещё надолго

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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