Для кого-то пустяк, а для них — развод! 10 странных причин из реальной жизни жён

Он стал ревновать и злиться из-за того, что я предпочитала спать с нашим новым котёнком, а не с ним
Пока наша семинедельная дочь пять дней лежала в отделении интенсивной терапии, он успел поиграть в гольф. Дважды
Он потратил $2000 на игры в Facebook вместо того, чтобы внести платёж за машину, и её пришлось вернуть в автосалон
Он привёз меня в больницу на операцию по удалению матки, а потом не появлялся в течение трёх дней. Меня забрала дочь
Он ушёл из дома посреди ночи, оставив меня с малолетним сыном, чтобы "помочь своей коллеге, которая оказалась в затруднительном положении", и вернулся только через два часа
Я закрутила роман с другим мужчиной и не почувствовала угрызений совести по этому поводу
Он заставил меня выйти на улицу в –25, чтобы прогреть машину, хотя я только что перенесла пневмонию
Его мать сказала мне, что я должна поскорее родить ей внуков, потому что не становлюсь моложе
У моего отца случился сердечный приступ, а он сказал, что это не причина отпрашиваться с работы
Он в исступлении швырнул контроллер от игровой приставки, а потом свалился на пол и заплакал
Девушка вычислила измену парня по фото с чужими ногами, опозорившись ещё надолго