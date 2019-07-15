Парень хотел порадовать свою девушку, тайно поливая её цветок, но крупно ошибся

Стоило возлюбленной узнать о пристрастии к садоводству молодого человека — она сразу подняла его на смех.

Домашние растения часто бывают важной составляющей интерьера комнаты. Поэтому так досадно становится, когда один из любимых цветков перестаёт подавать признаки жизни. Решив, что новый цветок подруги не должна постигнуть такая участь, бойфренд задумал на всякий случай его поливать, чтобы сделать своей девушке приятное, пишет Mirror. И о своих планах он никому не рассказал.

Вот только заботливый Ромео не учёл одного: цветок был пластиковый. Об этом забавном случае стало известно благодаря публикации в группе в "Фейсбуке" Kmart Home Decor & Hacks. Иоланда Гарберс из Австралии написала пост о милом, но удивительно глупом поступке своего парня.

Как вам мой искусственный цветок из супермаркета? Мой парень поливал его несколько месяцев и узнал, что он ненастоящий, только вчера Иоланда Гарберс

Ситуация смешная, но, оказалось, совсем нередкая. Многие другие члены группы были знакомы с ней не понаслышке и поспешили поделиться аналогичными случаями.

Я поливала свой небольшой суккулент в стеклянной миске до тех пор, пока мы с дочкой не начали задаваться вопросом, почему он не растёт. Он был искусственный — вот почему Участник группы

Боже! Подруга, мой тоже делал то же самое! Он был так горд за себя, что от него зависела жизнь Участница группы

Мой муж поливал наш цветок целый год. Мало того, он даже удобрял его и однажды сказал, какой он замечательный садовник. Он был опустошён, когда я сказала ему, что цветок искусственный Участница группы

Парень присмотрел за цветком соседки так, что теперь у него хотят жить все