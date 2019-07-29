Девушка прославилась в Instagram, честно показав, как муж вечно оставляет бардак

Семейная жизнь — это бесконечные компромиссы. И девушка с ником gomi_sutero в "Инстаграме" знает об этом как никто.

Что делать, если вы помешаны на чистоте и порядке, а ваш горячо любимый супруг немного небрежен в быту? Скандалы, разумеется, не решат проблему. И один из "мирных" способов продемонстрировала японка gomi_sutero.

Девушка решила снимать напряжение, выкладывая в "Инстаграм" забавные снимки, где предстают те "оплошности", которые в очередной раз совершил её супруг. Будь то разбросанные носки, расчёска в самых неожиданных местах или невымытая посуда.

Но делает она это не для того, чтобы её избранника хейтили подписчики. Японка оставляет к фото шутливые и добрые подписи, которые пропитаны любовью к мужу и их маленькой дочке, пишет SoraNews24.

Благодаря этому лайфхаку девушка не только не скандалит с мужем, но и приобрела более 200 тыс. подписчиков, которым тоже поднимает настроение. При этом gomi_sutero не раскрывает ни свою личность, ни личность мужа и не показывает на фото лица.

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