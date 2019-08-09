Девушка стала фешен-блогером, показывая одежду, которую так ненавидит её парень

24-летняя Оливия Джексон из Лондона (Англия) все шесть лет отношений выслушивала от бойфренда Джека его особо ценное мнение по поводу своего гардероба. И чтобы остроумные комментарии не пропадали зря, девушка нашла им отличное применение.

Трудно сказать, к счастью или нет, но Оливия родилась с нестандартным чувством стиля. Девушка постоянно придумывала новые интересные сочетания, а её парень в ответ придумывал для них не менее интересные оскорбления. Любя, конечно. И чтобы старания Джека хоть как-то окупились, девушка завела специальный инстаграм-аккаунт.

Она правдиво назвала его "Одежда, которую ненавидит мой парень" и начала выкладывать туда свои образы. Меньше чем за полтора года аккаунт набрал 50 тыс. подписчиков. Многие девушки посочувствовали Оливии и её платьям ("кухонное полотенце"), юбкам ("баба на чайник") и пальто ("техниколорный ужас"), пишет Daily Mail.

Девушка даже запустила свой хештег — #clothesmyboyfriendhates, на котором другие пользователи делятся своими фото. Но, несмотря на лёгкую атмосферу блога, нашлась и ложна дёгтя. Некоторые обвинили Джека в абьюзивности и манипуляции, но Оливия поспешила успокоить подписчиков.

Мне кажется, что-то потерялось при переводе. Иногда сложно понять британский юмор и сарказм, но всё не так мрачно, как вы думаете Оливия Джексон

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