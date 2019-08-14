Парень составил для своей девушки 12 кошмарных правил, хотя сам втайне изменял

Какова вероятность, что ваши отношения — токсичные, если партнёр требует от вас выполнения правил вроде тех, что написал герой этого материала? Вероятность — 100%.

Зои Скоулфилд в своём twitter-аккаунте опубликовала скриншот переписки с её бывшим парнем. В ней домашний тиран выставил ей 12 правил, которым она обязана была следовать, когда отправлялась на прогулку или проводила ночь со своими друзьями.

Funny how my ex sent me stuff like this then has the audacity to cheat on me😍😍 pic.twitter.com/nA28O86u4k — Zoe Scholefield (@ScholefieldZoe) 9 августа 2019 г.

Забавно, как мой бывший посылал мне подобные вещи, а затем имел наглость мне изменять😍😍 Зои Скоулфилд

Твит Зои собрал больше 30 тыс. лайков и порядка трёх тыс. ретвитов. Список включает в себя следующие пункты:

1. Не танцуй в клубе, словно отброс.

2. Не напивайся слишком сильно.

3. Никаких парней. А если кто-то будет к тебе подходить и завязывать разговор, говори им, что у тебя есть пара.

4. Следи за своими напитками, чтобы никто ничего не подсыпал.

Далее парень говорит о том, что в компании не может быть никого, кроме трёх её подруг, а спать она должна одна в комнате.

И если предыдущие пункты можно хоть как-то списать на ревность и даже какую-то извращённую заботу, то продолжение списка, скорее, вызывает обеспокоенность и вопросы, как Зои не бросила парня сразу же.

8. Рассказывай мне обо всём, что происходит, и будь готова разъяснять, что к чему.

9. Всегда присылай мне фотографии, что на тебе надето спереди и сзади, чтобы я мог оценить и сказать, можешь ли ты это надеть.

10. Даже когда я сплю, пиши мне, чтобы я смог прочитать утром.

11. Если есть свободная минута, звони мне по видеосвязи, но предупреди заранее.

12. Если будет возможность, я хочу, чтобы перед сном ты снимала видео в комнате, чтобы доказать, что там никого нет, и ты действительно отправляешься спать.

Пользователи "Твиттера" не остались в стороне. Некоторые заметили, что то, что они всё-таки расстались — это лучшее, что могло произойти в их отношениях. Кто-то признал, что Зои надо было бежать сразу же, как только она поняла, что её парень — абьюзер.

Не знаю, кому нужно это слышать, но, если ваш партнёр требует от вас хоть что-то из этого списка, вам следует показать ему на дверь. Контроль — это не любовь AshleyNivens

Ого, похоже, твой бывший — самый токсичный и опасный социопат из живущих Mike_P_Williams

Удивительно то, что девушка изначально согласилась с этим списком собственнических правил и тем самым сама себя подписала на нездоровые отношения.

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