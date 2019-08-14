Парень составил для своей девушки 12 кошмарных правил, хотя сам втайне изменял

4679

Фото © gifer.com

Какова вероятность, что ваши отношения — токсичные, если партнёр требует от вас выполнения правил вроде тех, что написал герой этого материала? Вероятность — 100%.

Зои Скоулфилд в своём twitter-аккаунте опубликовала скриншот переписки с её бывшим парнем. В ней домашний тиран выставил ей 12 правил, которым она обязана была следовать, когда отправлялась на прогулку или проводила ночь со своими друзьями.

Забавно, как мой бывший посылал мне подобные вещи, а затем имел наглость мне изменять😍😍

Зои Скоулфилд

Твит Зои собрал больше 30 тыс. лайков и порядка трёх тыс. ретвитов. Список включает в себя следующие пункты:

1. Не танцуй в клубе, словно отброс.

2. Не напивайся слишком сильно.

3. Никаких парней. А если кто-то будет к тебе подходить и завязывать разговор, говори им, что у тебя есть пара.

4. Следи за своими напитками, чтобы никто ничего не подсыпал.

Далее парень говорит о том, что в компании не может быть никого, кроме трёх её подруг, а спать она должна одна в комнате.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ScholefieldZoe" target="_blank">ScholefieldZoe</a></p>

И если предыдущие пункты можно хоть как-то списать на ревность и даже какую-то извращённую заботу, то продолжение списка, скорее, вызывает обеспокоенность и вопросы, как Зои не бросила парня сразу же.

8. Рассказывай мне обо всём, что происходит, и будь готова разъяснять, что к чему.

9. Всегда присылай мне фотографии, что на тебе надето спереди и сзади, чтобы я мог оценить и сказать, можешь ли ты это надеть.

10. Даже когда я сплю, пиши мне, чтобы я смог прочитать утром.

11. Если есть свободная минута, звони мне по видеосвязи, но предупреди заранее.

12. Если будет возможность, я хочу, чтобы перед сном ты снимала видео в комнате, чтобы доказать, что там никого нет, и ты действительно отправляешься спать.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/ScholefieldZoe" target="_blank">ScholefieldZoe</a></p>

Пользователи "Твиттера" не остались в стороне. Некоторые заметили, что то, что они всё-таки расстались — это лучшее, что могло произойти в их отношениях. Кто-то признал, что Зои надо было бежать сразу же, как только она поняла, что её парень — абьюзер.

Не знаю, кому нужно это слышать, но, если ваш партнёр требует от вас хоть что-то из этого списка, вам следует показать ему на дверь. Контроль — это не любовь

AshleyNivens

Ого, похоже, твой бывший — самый токсичный и опасный социопат из живущих

Mike_P_Williams

Удивительно то, что девушка изначально согласилась с этим списком собственнических правил и тем самым сама себя подписала на нездоровые отношения.

Мама написала сыну 8 правил на время отдыха, над которыми невозможно не смеяться

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×