Жена нашла выход для тех, кто стесняется признаваться в любви, и это работает

Как часто вы говорите любимым людям о своих чувствах? Каждый человек уникален, как и его отношение к любви. Кому-то легче выразить её в словах, поцелуях или объятиях, а другим это даётся очень нелегко. Это история, рассказанная пользователем Tumblr, является прекрасным примером этому.

Пользовательница под ником Bright-Eyed Bad Wolf поделилась в социальной сети, что её супругу всегда было тяжело признаваться в любви. В течение шести лет она переживала из-за этого, боясь того, что он просто ничего к ней не чувствует. Пока не придумала гениальный выход из ситуации.

Однажды я рассказала мужу об одной вещи, которую делала ещё в детстве. Когда держишься за руки, то три сжатия означают "я люблю тебя". И с тех пор он "говорит" мне о любви постоянно, держась за мою руку, плечо, колено. Всегда Пользовательница Bright-Eyed Bad Wolf

Теперь он показывает мне свою любовь чаще, чем я ему признаюсь. Эта привычка прочно укоренилась. Я могу три раза сжать его руку, пока он спит, и муж сожмёт мою в ответ Пользовательница Bright-Eyed Bad Wolf

История девушки растрогала пользователей, среди которых нашлись и те, кому тоже не всегда легко выразить свою любовь словами.

У нас в семье это секретный код. Дети, моя жена и я делаем так постоянно. И разве это не прекрасно? FunnyPlatypus

Мама тоже сжимала мою руку. Сейчас я так делаю с моей женой, она — с нашими детьми, а дети — со мной Lindydanny

Мой дедушка так делал постоянно, и сейчас это стало семейной традицией SchneeAufDemBerge

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