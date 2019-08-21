Муж оставил беременной жене любовную записку, думая, что умрёт, блуждая в лесу

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Фото © ABS FOX Montana

Спустя пять дней, проведённых в лесу без нормальной еды и воды, молодого человека, успевшего попрощаться с жизнью, спасли.

25-летний житель Юты (США) Каден Лага пропал во время семейного похода в лес на границе штатов Айдахо и Монтаны. Одна из лошадей захромала и везти на себе никого не могла, поэтому он вызвался идти пешком, пока его попутчики ехали верхом. Но Каден повернул не туда, пропустив назначенное место встречи.

<p>Фото © <a href="https://www.abcfoxmontana.com/news/state/promise-kept-utah-man-recounts--day-ordeal-of-being/article_dfd878e6-d07b-57a1-90d6-d6b9c4bcff56.html" target="_blank">ABS FOX Montana</a></p>

Тогда начались одни из самых тяжёлых дней в жизни мужчины и его семьи. Он говорит, что выжил благодаря воде из ручьёв, а также ягодам и сверчкам. Каден рассказал ABS FOX Montana, что в одну из ночей было настолько холодно, что он был уверен, что умрёт, поэтому написал короткое письмо для своей жены Арден.

Если я не выберусь отсюда, знай, что я люблю тебя и жизнь с тобой. Прости, что тебе придётся стать мамой-одиночкой

Каден Лага в записке для своей жены Арден

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/searchforkadenlaga/" target="_blank"><ins>Search for Kaden Laga</ins></a></p>

Семья Кадена сделал всё возможное, чтобы его спасти. Теперь, когда он найден, они выразили свою благодарность за поддержку и помощь на странице сообщества Facebook Search for Kaden Laga ("Поиск Кадена Лаги").

В итоге он сам нашёл лагерь спасателей благодаря светящемуся фонарю. Это произошло в пятницу около часа ночи.

Мой Каден наконец-то дома ❤️

Арден Лага, жена Кадена, страница Search for Kaden Laga

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/searchforkadenlaga/" target="_blank"><ins>Search for Kaden Laga</ins></a></p>

Каден был потрясён тем, сколько усилий приложили люди, чтобы найти его. Также он заявил, что все оставшиеся материалы и еду, которая была пожертвована, они вернут.

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