Муж оставил беременной жене любовную записку, думая, что умрёт, блуждая в лесу

Спустя пять дней, проведённых в лесу без нормальной еды и воды, молодого человека, успевшего попрощаться с жизнью, спасли.

25-летний житель Юты (США) Каден Лага пропал во время семейного похода в лес на границе штатов Айдахо и Монтаны. Одна из лошадей захромала и везти на себе никого не могла, поэтому он вызвался идти пешком, пока его попутчики ехали верхом. Но Каден повернул не туда, пропустив назначенное место встречи.

Тогда начались одни из самых тяжёлых дней в жизни мужчины и его семьи. Он говорит, что выжил благодаря воде из ручьёв, а также ягодам и сверчкам. Каден рассказал ABS FOX Montana, что в одну из ночей было настолько холодно, что он был уверен, что умрёт, поэтому написал короткое письмо для своей жены Арден.

Если я не выберусь отсюда, знай, что я люблю тебя и жизнь с тобой. Прости, что тебе придётся стать мамой-одиночкой Каден Лага в записке для своей жены Арден

Семья Кадена сделал всё возможное, чтобы его спасти. Теперь, когда он найден, они выразили свою благодарность за поддержку и помощь на странице сообщества Facebook Search for Kaden Laga ("Поиск Кадена Лаги").

В итоге он сам нашёл лагерь спасателей благодаря светящемуся фонарю. Это произошло в пятницу около часа ночи.

Мой Каден наконец-то дома ❤️ Арден Лага, жена Кадена, страница Search for Kaden Laga

Каден был потрясён тем, сколько усилий приложили люди, чтобы найти его. Также он заявил, что все оставшиеся материалы и еду, которая была пожертвована, они вернут.

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