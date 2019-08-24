Последним желанием старика, умирающего от рака, стало увидеть любимую жену

У пожилой пары, которая была вместе больше 50 лет, оставался лишь один шанс попрощаться.

У Дерека и Эйрвен Оливер время на исходе. Они оба родились и провели всю свою жизнь в Уэльсе, Великобритания. Жената пара уже 57 лет, но последние полгода здоровье Дерека сильно ухудшилось, из-за чего ему понадобился постоянный уход и он не смог более посещать свою жену в доме престарелых. С тех пор старики ни разу не виделись и лишь с нетерпением ждали, когда снова смогут встретиться.

История их любви началась ещё в далеком 1960 году, а спустя два года они поженились. Дальше — счастливая совместная жизнь в уэльской деревне Пентре. Дерек работал администратором, а Эйрвен — медсестрой. Однако в 2014-м у неё развилась деменция, и ей пришлось переехать в дом престарелых.

Несмотря на рак печени, Дерек постоянно приходил к ней. До тех пор пока не заразился инфекцией в начале 2019 года. Теперь ему самому необходима круглосуточная забота.

В конце января я ушёл, сказав, что увижу её завтра. Но с тех пор мы не виделись Дерек Оливер

Дэвид, сын Дерека Оливера, связался с Фондом скорой помощи Великобритании, который предоставляет бесплатные оборудованные машины для неизлечимо больных пациентов. И вместе с бригадой медиков-добровольцев из Лондона в понедельник утром они забрали Дерека, чтобы отвезти к Эйрвен.

Я ждал этой встречи долгие месяцы. Раньше я приходил к ней каждый день с трёх до полшестого. Мне этого было недостаточно, ведь мы так долго жили вместе, а сейчас разлука просто невыносима Дерек Оливер

Как родственники пожилой пары, так и волонтёры скорой помощи были очень рады тому, что смогли исполнить их желание. Дерек и Эйрвен наконец встретились. Правда, вполне возможно, что это путешествие Дерека может оказаться последним, сообщает WalesOnline.