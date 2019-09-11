Астролог назвала знаки зодиака, которые всегда будут вместе, что бы ни случилось

Всё гораздо проще, чем кажется. Главное — знать дату рождения потенциального партнёра.

Несмотря на то что социальные сети и приложения для знакомств всё чаще выходят на первый план в деле поиска второй половины, некоторые вещи остаются неизменными. Австралийский астролог Келли Фокс уверена, что без совместимости партнёров по знакам зодиака отношения заранее обречены на провал, передаёт Daily Mail. Эксперт составила список зодиакальных пар, которые просто созданы друг для друга.

Овен и Телец

По словам Фокс, эти авантюрные и оптимистичные знаки идеально дополняют друг друга. "Овен заражается воодушевлённостью Стрельца, в то время как Стрелец вдохновляется смелостью и энергичностью Овна. Это очень страстные отношения", — отмечает астролог.

Рак и Скорпион

Эти безнадёжные романтики никак не могут насытиться обществом друг друга. Кроме того, между ними существует невидимая психологическая связь.

Они могут провести всю жизнь просто глядя друг другу в глаза Келли Фокс

Козерог и Дева

Внешне эта властная пара выглядит как команда, которая стремится к мировому господству. Но за закрытыми дверями они живут в мире чувственности и сексуального самовыражения. "Дева — любовник, ориентированный на детали, а спокойный и собранный Козерог всегда предоставляет ей пространство для манёвра", — подчёркивает Фокс.

Близнецы и Водолей

Эти любопытные и умные воздушные знаки бесконечно подпитывают свою потребность в новых знаниях и общении. Но есть и нюансы. По словам Фокс, оба знака чувствуют, что одного любовника им недостаточно. В результате магнетизм, который они генерируют, привлекает к ним множество новых друзей.

Рак и Рыбы

Вдохновлённые великими любовными историями прошлого, эти творческие личности создают романтический оазис вдали от холодного, сурового мира. Рыбы легко размягчают защиту Рака и тонут в его всепоглощающей любви Келли Фокс

Весы и Близнецы

Оба знака любят хорошо проводить время. "Близнецы с радостью предоставляют Весам разнообразие, которого они жаждут, а те в свою очередь благодаря социальному взаимодействию открывают перед Близнецами целый мир возможностей", — говорит астролог. "Они быстро сглаживают любые разногласия и сосредотачивают свою энергию на том, чтобы быть парой", — добавляет она.

Дева и Телец

Эта трудолюбивая пара понимает, что за всё нужно платить, в том числе за крепкие отношения. По словам Фокс, Телец помогает Деве расслабиться и почувствовать себя достойной самого лучшего, а Дева, видя потенциал Тельца, мягко мотивирует его на достижение целей.

Лев и Стрелец

Эта пара постоянно обращает на себя внимание. Кажется, что Лев и Стрелец всё время находятся в ссоре, но, как говорится, милые бранятся — только тешатся.

Для этих двоих спор является формой прелюдии. Их отношения — это 24-часовой парк развлечений Келли Фокс

Телец и Козерог

"Терпеливые, стойкие и практичные, они создают тихий, но прочный роман, полный уважения, удовольствия, комфорта и безопасности", — утверждает Фокс. Телец с радостью удовлетворяет потребность Козерога в привязанности и ценит то, как много он работает ради их будущего. Козерог в свою очередь делает всё возможное, чтобы исполнить желания Тельца и сделать их мир ещё прекраснее.

Водолей и Весы

Эти беззаботные знаки знают, как хорошо провести время. "Весы — это идеальный партнёр по реализации даже самых неожиданных прихотей Водолея, — уточняет Фокс. — А Водолей с радостью принимает все решения Весов".

Девушки назвали 8 самых ужасных вопросов, которые им задавали на первом свидании