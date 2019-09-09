Как выглядят иностранцы и наши "красавцы" в Tinder: 10 причин для депрессии

Пользовательница "Твиттера" поделилась с подписчицами тем, какие же красивые парни ей попадались в голландском "Тиндере". Подружки подхватили её оханье и выложили свои находки среди зарубежных профилей. Кто-то, конечно же, не смог не сравнить этих аполлонов с нашими российскими парнями, и результаты оказалась слишком печальными.

Девушка по имени Ася выложила серию фото, пояснив, что скачала "Тиндер", чтобы проверить, настолько ли красивы голландцы, как все говорят

Судя по одобрительному гулу подписчиков, голландцы оказались именно такими, как все себе представляли

Эстафету подхватила Лейлашьян с мальчиками из Берлина, и что тут началось

Девушки в комментариях принялись показывать фото парней из разных стран: Финляндии, Израиля, Германии, Эстонии, США и других

И расстраиваться, что таких не водится в России. Кто-то бросился спешно собирать вещи и покупать билеты в страны с красивыми мальчиками

А кто-то стал показывать, с кем русским девушкам на безрыбье приходится иметь дело

Надо сказать, сравнение было совершенно не в пользу парней из России

Были, конечно, и смешные профили парней, который всячески демонстрировали своё чувство юмора, но в основном профили были смертельно серьёзны

Оскорблённые до глубины души российские парни пришли ругаться с девушками, вздыхающими в комментариях по иностранцам

Но девушки пояснили, что флешмоб был, конечно же, шуточным и что в России тоже есть красивые и горячие парни, а "додиков" и за рубежом полно

В Twitter устроили целый кастинг, и всё из-за девушки и её любви к грязной форме