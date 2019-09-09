Как выглядят иностранцы и наши "красавцы" в Tinder: 10 причин для депрессии

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Фото © Twitter / Аннушка и Тваря

Пользовательница "Твиттера" поделилась с подписчицами тем, какие же красивые парни ей попадались в голландском "Тиндере". Подружки подхватили её оханье и выложили свои находки среди зарубежных профилей. Кто-то, конечно же, не смог не сравнить этих аполлонов с нашими российскими парнями, и результаты оказалась слишком печальными.

Девушка по имени Ася выложила серию фото, пояснив, что скачала "Тиндер", чтобы проверить, настолько ли красивы голландцы, как все говорят

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/leilashian" target="_blank"><strong>Лейлашьян</strong></a></p>

Судя по одобрительному гулу подписчиков, голландцы оказались именно такими, как все себе представляли

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/bunnyforlove" target="_blank"><strong>Пасхальный кролик</strong></a><strong> и </strong><a href="https://twitter.com/AliskaAnanyeva" target="_blank"><strong>В Е Н К А</strong></a></p>

Эстафету подхватила Лейлашьян с мальчиками из Берлина, и что тут началось

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/cash1h1" target="_blank"><strong>ася</strong></a><strong> и </strong><a href="https://twitter.com/polnoluna" target="_blank"><strong>Полина Киселёва</strong></a></p>

Девушки в комментариях принялись показывать фото парней из разных стран: Финляндии, Израиля, Германии, Эстонии, США и других

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/cash1h1" target="_blank"><strong>ася</strong></a><strong> и </strong><a href="https://twitter.com/mashkinshuss" target="_blank"><strong>M A S H K I N S</strong></a></p>

И расстраиваться, что таких не водится в России. Кто-то бросился спешно собирать вещи и покупать билеты в страны с красивыми мальчиками

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/leilashian" target="_blank"><strong>Лейлашьян</strong></a><strong> и </strong><a href="https://twitter.com/hey_trussy" target="_blank"><strong>Инспектøр</strong></a></p>

А кто-то стал показывать, с кем русским девушкам на безрыбье приходится иметь дело

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/kuzyannaa" target="_blank"><strong>ларакрофт</strong></a><strong> и </strong><a href="https://twitter.com/nicaaa_online" target="_blank"><strong>Dmitrieva</strong></a></p>

Надо сказать, сравнение было совершенно не в пользу парней из России

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/sidorovaa13" target="_blank"><strong>Аннушка</strong></a><strong> и </strong><a href="https://twitter.com/DDWHR" target="_blank"><strong>Тваря</strong></a></p>

Были, конечно, и смешные профили парней, который всячески демонстрировали своё чувство юмора, но в основном профили были смертельно серьёзны

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/cash1h1" target="_blank"><strong>ася</strong></a><strong> и </strong><a href="https://twitter.com/AliskaAnanyeva" target="_blank"><strong>В Е Н К А</strong></a></p>

Оскорблённые до глубины души российские парни пришли ругаться с девушками, вздыхающими в комментариях по иностранцам

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/YulchenSchultz" target="_blank"><strong>чай с конфетой</strong></a> и <a href="https://twitter.com/hey_trussy" target="_blank"><strong>Инспектøр</strong></a></p>

Но девушки пояснили, что флешмоб был, конечно же, шуточным и что в России тоже есть красивые и горячие парни, а "додиков" и за рубежом полно

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/YulchenSchultz" target="_blank"><strong>чай с конфетой</strong></a></p>

В Twitter устроили целый кастинг, и всё из-за девушки и её любви к грязной форме

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