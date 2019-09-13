Саша с бутылкой и Толя-драчун. Мужские имена, не подходящие для брака

Эксперты назвали имена мужчин, с которыми не стоит связывать свою судьбу. Многие качества, присущие этим людям, совершенно не подходят для брака, говорят биоэнергетики и эксперты по именам. Такие мужчины либо вообще не женятся, либо подсознательно разрушают брачный союз спустя некоторое время после свадьбы.

Александр — суровая натура, любитель выпить Носители этого имени не только завоеватели. Под воздействием горячительного они склонны к насилию Фото © Shutterstock

Анатолий — ревность и рукоприкладство Они склонны к патологической ревности. Зачастую не важно, дали вы к этому повод или нет. Бурное воображение достроит картинку Фото © Shutterstock

— Анатолий из-за ревности может даже убить жену, — говорит специалист по именам Борис Хигир.

Эксперт отмечает также, что с пьяным Анатолием лучше не спорить. Нужно накормить его и уложить спать. Идеальный вариант — не связывать свою судьбу с таким человеком, если есть хоть малейшие проявления симптомов Отелло.

Роман — жестокость и сексуальные отклонения Мужчина с таким именем любвеобилен, склонен к изменам, ревнив Фото © Shutterstock

— Романы также отличаются жёсткостью. А иногда и сексуальными девиациями, — отмечает Борис Хигир.

Однако у Романа есть обратная сторона — трудолюбие. И если он работает над развитием своих положительных качеств, весь негатив уходит.

Виктор — непостоянство и многожёнство Носитель этого имени победитель по природе. Только вот часто всё своё внимание Викторы переводят в романтическую сферу Фото © Shutterstock

Связанный узами брака, Виктор начинает тосковать по новым победам, что неизбежно разрушает брак. Некоторые мужчины, пытаясь выйти из замкнутого круга, не заводят семью. Но тогда приходит другая напасть.

— Обычно обладатели этого имени очень добры, но, живя в одиночестве, впадают в разные зависимости, в частности алкогольную, — отмечает Борис Хигир.

Артур — вспыльчивость и упрямство Будто древний король, герой средневекового эпоса, носитель этого имени горделив и не склонен к компромиссам Фото © Shutterstock

Один из его аргументов — удар кулаком по столу. Артур редко идёт на уступки, если только ему не встретится женщина с железным характером.

Эксперты отмечают, что у Артуров, Анатолиев, Романов и Викторов, рождённых в феврале и ноябре, есть общая черта — эксцентричность и невротичность.

— У них очень неустойчивая психика и нервная система в целом. Поэтому ещё до того, как они вступают в брак, они сто раз ссорятся, мирятся и снова ссорятся со своей будущей женой, — поясняет специалист по именам Борис Хигир.

Двуликий Борис Самое противоречивое мужское имя. Одни Борисы добрые и незлопамятные, другие — полная их противоположность Фото © Shutterstock

Одно можно сказать точно: если Борис женился, он будет всеми силами стараться сохранить брак, без которого он чувствует себя беспомощным. Единственное, что может пустить семейную лодку на дно, — пьянство, к которому склонны некоторые Борисы. Также большую роль играет отчество.

Борисы Николаевичи, Анатольевичи, Игоревичи или Олеговичи, по мнению Бориса Хигира, менее расположены к семейному счастью, чем Борисы Юрьевичи.

Специалисты отмечают, что Михаил и Сергей — наиболее благоприятные для семейного счастья имена.

Важно также учитывать другие факторы при выборе партнёра.

— Чтобы определить совместимость имён для брака, нужно смотреть по каждой отдельной паре. Влияют не только имена, но и ряд других факторов: даты рождения, отчества и прочее, — отмечает биоэнергетик Юрий Грабарь.

Специалисты также рекомендуют не ориентироваться слепо на имена и отчества, понимать, что человека невозможно объяснить исходя только из одного фактора. Ведь зачастую, сваливая вину на имя или что-то другое, мы просто уходим от ответственности за свою судьбу и за свой выбор.

— Человек таким образом как будто убеждает самого себя: "Я (или он) не виноват, что ленивый, алкоголик или прячусь за юбку мамы, а просто имя такое, что оказывает негативное влияние на судьбу и брак", — объясняет клинический психолог Ирина Коржаева.

Специалисты также отмечают, что человеческая психика по-разному реагирует на разные сочетания звуков. Люди слышат звуки одинаково (это физиологический процесс), но могут воспринимать их по-разному — это уже зависит от работы каждого конкретного мозга, который решает, как отнестись к конкретному звуку. Поэтому кто-то может находить пение одних и тех же птиц приятным, а кто-то — раздражающим. Наше отношение к звукам формируется нашим воспитанием, предыдущим опытом и персональными когнитивными особенностями.