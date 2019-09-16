Отец, который жил только работой, написал трогательные слова после смерти сына

Джей Ар Стормент из Портленда, США, провёл последние восемь лет на работе — он сам называет себя трудоголиком. Отдав своей компании всю свою жизнь, он сумел создать успешный бизнес, который обеспечивает его семью. Вот только деньги, как он сам понял, не главное.

Ровно восемь лет назад у нас родились близнецы, а я стал сооснователем Cloudability. Около трёх месяцев назад я стал полноправным владельцем компании. А три недели назад мы потеряли одного из наших мальчиков Джей Ар Стормент

Стормент был на совещании, когда ему позвонила жена, чтобы сообщить ему ужасную новость. "Вайли мертв", — холодно сказала Джессика. Джей Ар сразу же поехал к семье. На улице рядом с домом было несколько машин скорой помощи и полиции. Когда восьмилетний ребенок внезапно умирает, это сразу рассматривают как возможное преступление.

Прошло больше двух мучительных часов, прежде чем я смог увидеть моего мальчика. <...> Когда нам разрешили войти в комнату, меня охватило жуткое спокойствие. Я лёг рядом с ним на кровать, взял его за руку и повторял: "Что случилось, приятель? Джей Ар Стормент

Оказалось, Вайли умер ещё ночью. С утра мама думала, что он просто спит и не стала ему мешать, но, когда она его проверила, тело было уже холодным. Его брат лежал рядом и играл на своём айпаде.

В прошлом году у Вайли диагностировали доброкачественную роландическую эпилепсию. Родители считают, что мальчик погиб из-за синдрома внезапной смерти при эпилепсии.

Все педиатры и неврологи, с которыми мы обсуждали его состояние, сказали, что беспокоиться не о чем. Но никто даже не упомянул, что в конечном итоге убило его. 1 из 4500 детей с эпилепсией страдают от этого синдрома. Мы успокаивали себя статистикой Джей Ар Стормент

Спустя недели после трагедии родители решили поделиться своим горем со своими коллегами и всем миром. В открытых письмах Джей Ар и Джессика призвали в срочном порядке переоценить свои приоритеты и начать дорожить каждым моментом со своей семьёй.

Если мы вообще что-то вынесли из этой ситуации, так это то, что жизнь хрупка, а отведённое время может оказаться невыносимо коротким Джессика Брандес

Многие спрашивают, чем они могут нам помочь. Обнимите своих детей. Не работайте допоздна. Когда ваше время закончится, вы совершенно точно будете сожалеть о многом из того, на что его тратили Джей Ар Стормент

Посты отца, чьи сыновья один за другим уехали от него, растрогали весь Twitter