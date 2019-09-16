Отец, который жил только работой, написал трогательные слова после смерти сына

Ровно восемь лет назад у нас родились близнецы, а я стал сооснователем Cloudability. Около трёх месяцев назад я стал полноправным владельцем компании. А три недели назад мы потеряли одного из наших мальчиков
Джей Ар Стормент
Стормент был на совещании, когда ему позвонила жена, чтобы сообщить ему ужасную новость. "Вайли мертв", — холодно сказала Джессика. Джей Ар сразу же поехал к семье. На улице рядом с домом было несколько машин скорой помощи и полиции. Когда восьмилетний ребенок внезапно умирает, это сразу рассматривают как возможное преступление.
Прошло больше двух мучительных часов, прежде чем я смог увидеть моего мальчика. <...> Когда нам разрешили войти в комнату, меня охватило жуткое спокойствие. Я лёг рядом с ним на кровать, взял его за руку и повторял: "Что случилось, приятель?
Джей Ар Стормент
Оказалось, Вайли умер ещё ночью. С утра мама думала, что он просто спит и не стала ему мешать, но, когда она его проверила, тело было уже холодным. Его брат лежал рядом и играл на своём айпаде.
В прошлом году у Вайли диагностировали доброкачественную роландическую эпилепсию. Родители считают, что мальчик погиб из-за синдрома внезапной смерти при эпилепсии.
Все педиатры и неврологи, с которыми мы обсуждали его состояние, сказали, что беспокоиться не о чем. Но никто даже не упомянул, что в конечном итоге убило его. 1 из 4500 детей с эпилепсией страдают от этого синдрома. Мы успокаивали себя статистикой
Джей Ар Стормент
Спустя недели после трагедии родители решили поделиться своим горем со своими коллегами и всем миром. В открытых письмах Джей Ар и Джессика призвали в срочном порядке переоценить свои приоритеты и начать дорожить каждым моментом со своей семьёй.
Если мы вообще что-то вынесли из этой ситуации, так это то, что жизнь хрупка, а отведённое время может оказаться невыносимо коротким
Джессика Брандес
Многие спрашивают, чем они могут нам помочь. Обнимите своих детей. Не работайте допоздна. Когда ваше время закончится, вы совершенно точно будете сожалеть о многом из того, на что его тратили
Джей Ар Стормент
Посты отца, чьи сыновья один за другим уехали от него, растрогали весь Twitter