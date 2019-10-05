10 вопросов, которые вы неизбежно зададите друг другу после двух лет отношений

Лучше подготовиться к этому заранее, чтобы не ударить лицом в грязь перед партнёром.

BuzzFeed составил список тем, от которых не уйти ни одной паре.

"Ты хочешь детей?" — это самый популярный вопрос из тех, на которые никто не хочет отвечать. А придётся, так что лучше подумайте заранее

Если на первый вопрос вы ответили утвердительно, скорее всего, затем вас спросят "Сколько?"

"Давай поженимся?". Известному ток-шоу не просто так дали такое название, но учтите, что про детей вы, скорее всего, услышите даже раньше

"Как ты относишься к моногамии?" В 2019 году от своего партнёра ещё и не такое услышишь

"Сколько ты зарабатываешь?" Ответ на этот вопрос может повлиять на то, как в принципе будут развиваться ваши отношения

"Как ты ладишь с родителями?" Это может многое объяснить

"Как мы будем предохраняться?" Если вы не готовы стать родителями, лучше расставить все точки над i в самом начале, тем более вариантов масса

"Когда ты последний раз сдавал(-а) тест на ВИЧ (сифилис и т.д.)?" Этот вопрос тоже лучше не откладывать

"В вашей семье есть наследственные заболевания?" Кто знает, чем это может обернуться

"Чего ты хочешь от жизни?" Вопрос на засыпку

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