Самые неверные. Эксперты назвали имена ветреных мужчин

Лайф выяснил, какие мужские имена могут программировать своих "хозяев" на измены.

Борис Хигир, профессор, психолог и автор книги "Тайна имени", посвятил много лет изучению влияния имени на поведение и судьбу. Специально для Лайфа эксперт составил рейтинг мужских имён, которые буквально обречены на неверность. Однако исследователь отметил, что всё может изменить женщина — её имя тоже влияет на судьбу брачного союза.

Денис — непредсказуем, требователен На измены провоцирует неудовлетворённость партнёршей. Например, её недостаточная отдача и вовлечённость Фото © Gettyimages

— Несмотря на заложенную в имени повышенную возбудимость и неустойчивость нервной системы, способен сдерживать эмоции. При этом крайне требователен в отношениях, — отмечает Борис Хигир. — Быстро располагает к себе девушек, но может жениться по расчёту.

Максим — сноб и романтик Рисует себе сказочный образ женщины, но, столкнувшись с жестокой реальностью, разочаровывается и начинает искать новую любовь Фото © Gettyimages

Владелец такого имени склонен идеализировать женщин. Ранимость, чувствительность и предвзятость к партнёрше вынуждают мучительно долго искать вторую половинку.

Николай — злопамятен, самолюбив Если на вечеринке дама будет танцевать с другим, он не пойдёт её провожать. Вскоре начнёт искать новую девушку Фото © Shutterstock

Эгоистичен, не всегда бывает нежен и ласков в обращении с женщиной. Не каждый Николай обременит себя банальной покупкой цветов на свидание.

Антон — самовлюблённый "спортсмен" Спортивный азарт, присущий Антонам, распространяется на любовные отношения Фото © Shutterstock

Склонность к изменам формируется ещё в детстве. Антошка растёт очаровательным, но непослушным ребёнком. Он смел, хитёр, настойчив, расчётлив и дипломатичен. При этом обладает и бойцовскими качествами.

Павел — ранимый бунтарь Тяга к самоутверждению за счёт любовных побед не позволяет совершенствоваться и увлекает в бесконечную вереницу романов Фото © Gettyimages

У Павла высокий интеллект, но несколько инертный ум. Он тратит огромное количество энергии, чтобы произвести впечатление. Случаи поражения переживает крайне остро.

Эксперт по именам напоминает, что большое влияние на судьбу оказывает также и отчество, и месяц рождения.