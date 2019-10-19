Самые неверные — 3. Эксперты назвали имена ветреных мужчин

Имя влияет на личность, предопределяя её психологические характеристики, в том числе и в вопросе неверности, считает профессор и психолог Борис Хигир.

Станислав — обаятельный и деликатный обольститель В переводе с польского "стать славным". Нерешителен, что маскирует деликатностью и обходительностью Фото © Pixabay

Непростой характер делает его неуравновешенным и раздражительным. Но он сдерживается ради новых завоеваний. Его слабость — красивые женщины.

— Нервы его, как натянутые струны. При этом бывает уступчив и отзывчив. Станислав — холерик, постоянно находящийся в процессе кипения. При этом ценит только приятные стороны жизни, — пояснил эксперт. — Несколько деспотичен, считает, что всё вокруг принадлежит ему. Однако сам крайне не надёжен в отношениях с женщинами. Рассуждая о морали и правилах приличия, умело приспосабливается к обстоятельствам.

По словам Бориса Хигира, нравственность занимает для него не последнее место в иерархии человеческих ценностей, но и не первое. Он невероятно сексуален и всегда готов вступить в связь, чтобы заглушить своё желание. Воля — наиболее яркая черта его характера, но проявляется она только в экстремальных случаях.

Вадим — в любви непобедим Древнеримское имя, означающее "здоровый". Есть версии древнерусского — от слова "вадити" — "сеять смуту, спорить, обвинять" Фото © Pixabay

Предпочитает внешне привлекательных и сексуально опытных женщин. Секс для него — своего рода спорт. Целеустремлённый, расчётливый Вадим тщательно продумывает свои поступки и высказывания. Страстная и увлекающаяся натура, склонен к риску.

— Вадим, который родился зимой, долго не может определиться в выборе спутницы жизни; рождённые летом — мягче и ленивее, — рассказал эксперт.

Геннадий — хитёр и умеет приспосабливаться В переводе с древнегреческого — "благородный", "даровитый". Вспыльчив, импульсивен, способен к сложным схемам "развода" женщин Фото © Pixabay

В сексе ищет сладострастие и душевное успокоение. Умеет ценить женщину, с которой близок. Тщательно выбирает будущую спутницу жизни. В браке очень капризен и требователен, настаивает на постоянном внимании к себе. Если жена не собирается разводиться, то должна ему во всём потакать. Геннадий ревнив, может изменить жене, но ей измены не прощает.

Владислав — с женщинами тактичен, отзывчив и добродушен Со славянского — "владеющий славой". Развито чувство прекрасного. Привлекают чуткие, нежные женщины, нуждающиеся в защите Фото © Pixabay

Владислав по характеру не очень настойчив, а неудачи могут привести его в отчаяние, переходящее в апатию и даже депрессию. Жену выбирает долго. При отсутствии сексуальной гармонии с женой ищет удовлетворения с другими. Не разводится, потому что всегда женится по расчёту. Слава склонен к импровизации и обладает неплохими организаторскими способностями.

Марк — жесток, ревнив, сексапилен Греческий корень в имени означает "молоток". Уже в детстве Марк всё крушит на своём пути и обладает неустойчивой нервной системой Фото © Pixabay

Рождённые в августе и сентябре — очень властолюбивы, в семье требуют полного подчинения. Если не может подавить волю своей второй половины, то союзы распадаются. В этом случае Марк становится вечно неудовлетворённым коллекционером.

Леонид — жестокий и грубый Волевые, скрытные, жестокие, часто сколачивают банды и становятся лидерами Фото © Pixabay

Любители выстраивать сложные отношения с людьми. К женщинам относятся очень избирательно, грубы в сексе, ценят животные чувства. Поэтому предпочитают иметь отношения на стороне.

Игорь — человек с завышенной самооценкой и склонностью к самолюбованию Скандинавский корень гар означает "воинство, сила". Легко адаптируется к любым условиям, упрям, расчётлив в делах и поступках Фото © Pixabay

Сам редко выполняет обещанное, но избегает необязательных женщин. Ревнив до самозабвения, стремится к лидерству в семье. Жена должна принимать его точку зрения. Заботится о детях, находясь даже в разводе. Не выносит одиночества, часто встречается сразу с несколькими женщинами.

По словам психологов, люди склонны верить во влиянии имени на судьбу, перекладывая ответственность с себя на имя. Но это ограничивает нас и лишает возможности меняться.