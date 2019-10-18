Трудный возраст. 10 признаков того, что у вашего ребёнка серьёзные проблемы

Лайф разобрался, как распознать первые звонки опасного поведения в подростковом периоде и что делать, чтобы не запустить ситуацию и не потерять своего ребёнка.

Часто ли мы знаем о том, что по-настоящему чувствуют и с чем сталкиваются наши дети? Иногда ребёнок даже из благополучной семьи вдруг перешагивает грань, становясь наркоманом или мелким преступником.

1. Самоповреждения

Обычная, на первый взгляд, привычка — грызть ногти или ковырять болячки — на деле является очень сильным сигналом, на который родителям сразу стоит обратить внимание. "Ребёнок делает себе больно, чтобы его физическая боль заглушила внутреннюю", — отмечает семейный психолог Александра Алексеева. По её словам, это может быть в том числе и увлечение опасными видами спорта, где дети постоянно получают травмы.

2. Вредные привычки

Другой тревожный сигнал — наличие вредных привычек. Обычное курение за школой, безусловно, несёт в себе вред, однако зачастую является лишь признаком социализации, когда подростку надо "влиться в коллектив". Куда страшнее, считает психолог, если эти вредные привычки появляются вне "коллектива". Они говорят о том, что подсознательно ребёнок пытается разрушить собственный организм, и именно в этом случае нужно бить тревогу.

3. Отсутствие хобби

Важной особенностью "переходного периода" является наличие хобби. Если у подростка нет любимого дела, которым он может заниматься часами, — это ещё один повод для беспокойства родителей. При нормальном поведении в этом возрасте, отмечает психолог, энергия бьёт ключом. К вечеру ребёнок должен уставать от количества интересных ему занятий. Если этого не происходит — это значит, есть проблемы, с которыми нужно обращаться к специалистам.

4. Демонстративная неуспеваемость

Внезапно появившиеся двойки в дневнике или записи о плохом поведении заставят любого родителя обратить внимание на своё чадо. И не зря. Даже самые умные дети несознательно используют плохую успеваемость для того, чтобы родители не сводили с них глаз и уделяли больше внимания. "Для ребёнка даже негативная коммуникация — это лучше, чем равнодушие", — говорит Александра Алексеева. Поэтому, если у подростка всё чаще стали появляться плохие оценки, не всегда стоит ругать за это, иногда лучше поговорить о том, что его действительно беспокоит.

5. Одиночество

Отсутствие друзей или влюблённости — ещё один повод бить в набат. "В этом возрасте очень важным фактором становится социализация и развитие горизонтальных связей, — отмечает психолог. — Если у подростка нет друзей, это значит, что либо отсутствует навык устанавливать горизонтальные связи, либо его просто не принимают в компанию". При этом причины не всегда стоит искать в других.

6. Отсутствие эмпатии

Если подросток начал мучить кошек, обижать и оскорблять сверстников — это ещё один признак психологических проблем. По мнению специалистов, отсутствие способности смоделировать, что чувствует кто-то иной (то есть простой эмпатии), может быть признаком более серьёзных расстройств, в числе которых и начинающаяся шизофрения.

7. Апатия

Для подростков весьма важно выделяться на фоне, поэтому такую проблему, как апатия, распознать легче всего. Её главные признаки — нежелание переодеться во что-то яркое или сделать вызывающую причёску. Если подростку стало всё равно, что в его гардеробе, безразлично, какую музыку слушать или что съесть на ужин, это должно стать поводом для беспокойства.

8. Перепады настроения

Внезапная истерика и беспричинный смех спустя минуты? Несдержанность, вспыльчивость, грубость, странная весёлость? Да, всё это — признаки перепадов настроения, которые свойственны подросткам. В период с 11 до 17 лет, утверждают психологи, очень часты перепады сосудистого и мышечного тонуса, возможно появление проблем в мозговом кровоснабжении или активация травм, связанных с более ранними периодами жизни. Так как дозревают отделы головного мозга, которые были травмированы ранее, это отражается на работе головного мозга в целом.

9. Расстройства пищевого поведения

Если ребёнок перестал есть или, наоборот, внезапно начал сметать со стола всё и просить добавки, родителям стоит задуматься о расстройствах пищевого поведения. Причиной может стать неуместное замечание в адрес девочки со стороны одного из одноклассников. Есть риск, что простая фраза "Ты толстая!" в итоге сделает из девочки-подростка анорексичку, если вовремя не обратиться за помощью.

10. Проблемы со сном

Поводом для беспокойства должна стать и бессонница. Если у подростка проявляется раздражённое и даже агрессивное состояние утром и днём, его сложно поднять с кровати или он ходит постоянно усталым, нужно проверить качество сна. Причиной недосыпов могут быть как простые физиологические изменения или стресс, так и серьёзные неврологические расстройства, в числе которых и первые признаки эпилепсии.

Какой возраст наиболее опасен

Начало: 7 лет. Переходный возраст, вопреки расхожему мнению, начинается гораздо раньше, чем кажется родителям. По словам Алексеевой, первые изменения начинаются уже у первоклашек. "В это время... — отмечает она. — Определённые структуры мозга, которые до этого спали, начинают просыпаться и потихонечку вырабатывать половые гормоны, которые, собственно, и инициируют изменения в теле и настроении. Происходит это очень медленно и постепенно, организм должен привыкнуть к непривычной гормональной нагрузке".

15–17 лет — самый острый период. Однако самым тревожным возрастом психолог называет период от 15 до 17 лет: "Очевидно, это самый опасный этап, который нельзя пройти спокойно, но пройти можно. Самое пугающее — риск суицида. В этом случае все специалисты родителям в помощь. Но вообще-то никто не хочет умирать. Особенно подростки, которые чувствуют жизнь во всей полноте и остроте. Для суицидальных мыслей или действий должны быть очень веские причины, и появиться они должны далеко не вчера. И хорошо бы родителям чётко понимать, зачем они живут на свете и хотят ли этого по-настоящему. Подросток всё равно скопирует все взрослые модели поведения, так пусть хотя бы копирует нормальное поведение".

Окончание: 21 год. Родителям не стоит расслабляться и после наступления привычного нам совершеннолетия. Окончанием переходного возраста, по словам психолога, можно считать 21 год. "Это возраст субъектности, когда окончательно сформированы отделы мозга, отвечающие за волевую регуляцию. Недаром в Америке возраст совершеннолетия — именно 21 год. Гормональные бури к этому времени уже улеглись, и человек умеет вовремя остановиться сам, — подчёркивает она. — Окончанием переходного возраста считается тот момент, когда молодой человек начинает полностью обеспечивать себя эмоционально и материально. Это главный показатель того, что все необходимые компоненты взросления у ребёнка сформированы и эффективно работают".

Что делать родителям?

"Переходный возраст — это надолго, хорошо бы смириться с этим сразу. Он символизирует переход из детства во взрослый возраст, это сложно, а потому так долго. Как и беременность, его нельзя пройти быстрее или медленнее, у него есть свои чёткие временные рамки, которые регулирует эволюция, утверждает семейный психолог Александра Алексеева. — К примеру, нам нужно преодолеть марафон в 42 км. Можно сделать этот путь более комфортным, подготовиться заранее, продумать оснащение и экипировку, но всё равно придётся долго бежать. Подростку легче бежать, когда рядом опытный бегун, который этот путь уже однажды преодолел".

По её словам, есть несколько простых рецептов для родителей, которым предстоит выдержать этот тяжёлый "марафон".

— Во-первых, не стоит тратить все силы на старте. Нужно грамотно рассчитывать ресурсы, не тратить их на избыточную тревогу и панику. Во-вторых, нужно уметь расслабиться и перевести дух. Проблемы от этого никуда не уйдут, но вот иногда остановиться, осмотреться по сторонам и просто выспаться — бесценно. В-третьих, нужно смотреть не на то, сколько всего ещё впереди, а постоянно обращать внимание на результат и хвалить себя за успехи. В-четвёртых, нужно вовремя восполнять ресурсы, иначе нечем будет поделиться с ребёнком в момент его кризиса, который может случиться когда угодно. Пятое — не забывать о "втором дыхании", которое обязательно откроется, — рассказывает Александра.

Специалисты также считают важным обеспечить себя группой поддержки: отдельным психологом для родителей и отдельным — для подростка.