В Twitter расходится "Таблица оценки мужей", 20 вопросов которой смутят любого

Пользовательница "Твиттера" поделилась весьма странным тестом, чтобы дать "объективную" оценку своему мужу. Хватило одного пункта оттуда, чтобы свести пользователей с ума.

Недавно пользовательница "Твиттера" Аксинья поделилась страницей из старой советской книги, которая нашла отклик у многих девушек. Таблица для оценки мужей включает в себя 20 вопросов, некоторые из них могут поставить в ступор. За каждый ответ предполагаемому мужчине начисляются баллы либо, наоборот, отнимаются.

Ну что, мальчики, у кого соточка набирается? aksinjaaa

Самым важным, судя по баллам, является вопрос о "ласках Жоффрея". Если мужчина понимает, о чём идёт речь, то ему сразу прибавляется 40 баллов. При этом за приятную внешность можно получить лишь пять очков.

Пользователи Сети стали гадать, что за понятие кроется под странным названием, и без шуток тут не обошлось.

"Ласки Жоффрея" — это когда мужчина языком ласкает "жемчужину страсти", а руками моет посуду _karapot_

Отдалённо догадываюсь, кто такой Жоффрей, но надо поизучать MUX169

Ха, после сотки бросил считать, зато полез гуглить этого самого Жоффрея, много думал, даже пожалел, что культурное явление Анжелики прошло мимо меня...) niemalsnoch

Оказалось, под "Жоффреем" авторы книги подразумевали графа Жоффрея де Пейрака. Это герой серии книг об Анжелике Анн и Сержа Голон. Пейрак завоевал любовь девушки, несмотря на свою далеко не привлекательную внешность. И, по мнению автора книги, в которой была таблица напечатана, добился её расположения благодаря оральным ласкам и использованию фаллоимитатора.

Таблица для оценки — лишь часть псевдонаучной книги "Брак под микроскопом. Физиология половой жизни человека" 1990 года выпуска, авторство которой приписывается М. Кинессе. Впрочем, вероятно, человека с таким именем никогда не существовало. Зато произведение до сих пор продолжает веселить поклонников абсурдного чтива.

Появившаяся ещё в сов. время книга несуществующего автора, "польского секс-профессора", изобилует советскими штампами о сексе, блатными отступлениями и комичными рассуждениями о половой жизни. На досуге очень часто перечитываю, редко так веселюсь Отзыв о книге "Брак под микроскопом..." на OZON

Парень составил 11 вопросов для будущей девушки, приговорив себя к одиночеству