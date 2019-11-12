Парень годами встречался с двумя девушками, но прокололся на одинаковых письмах

1139

Фото © Change.org

Мужчина годами встречался с двумя девушками и умудрялся это скрывать, но в итоге прокололся. Главная улика — две открытки с идентичным текстом.

Несколько лет Кэтрин Гаррод из города Стейнс-апон-Темза, Великобритания, была уверена, что встречается с серьёзно настроенным мужчиной. Не раз он заявлял, что готов к совместной жизни и даже созданию семьи. И хоть слова часто оставались лишь словами, молодому человеку это сходило с рук. Каждый раз, когда Кэтрин пыталась разорвать отношения, парень незамедлительно включал режим романтика.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/cgarrod/photos" target="_blank">Catherine Garrod</a></p>

Так продолжалось, пока с Кэтрин на связь не вышла другая девушка, которая тоже считала парня своим.

Она прислала мне фотографии его открыток, в которых он писал, как сильно её любит. Оправдывалась, что не знала о моём существовании. Думала, я была девушкой, а она — любовницей. Но я поняла, мы с ней — в одной лодке

Кэтрин Гаррод

<p>Фото © <a href="https://www.change.org/p/domestic-abuse-commissioner-leading-a-double-life-to-be-recognised-as-domestic-abuse?recruiter=85340939&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition_dashboard&recruited_by_id=675926d0-a95f-11e3-8090-813d7c316bdc&utm_content=starter_fb_share_content_en-gb%3Av13" target="_blank">Change.org</a></p>

Когда Кэтрин прочитала одну из записок своего парня для другой, она обнаружила, что её "романтик" оказался обычным Казановой. Текст открытки слово в слово совпадал с тем, что она тоже получала от бойфренда, когда он, по его словам, был в рабочей поездке.

После часа разговора по телефону девушки поняли, что к чему. Они вместе поехали в дом родителей парня. Каждая из них была там не один раз, и отец с матерью обращались с ними как ни в чём не бывало, пишет Metro.

Уж не знаю, были ли они в курсе с самого начала или нет, но в любом случае они знали, что их сын ведёт двойную жизнь, и не сказали никому из нас. Ума не приложу, где их порядочность. Я считала их хорошими людьми

Кэтрин Гаррод

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/cgarrod/photos" target="_blank">Catherine Garrod</a></p>

Сейчас Кэтрин полна решимости добиться справедливости. Недавно она даже создала петицию на Change.org, в которой призывает власти приравнять ведение двойной жизни супругов к домашнему насилию.

Миллионер заплатит 1,2 млн рублей любому, кто попытается соблазнить его невесту

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×