Парень годами встречался с двумя девушками, но прокололся на одинаковых письмах

Мужчина годами встречался с двумя девушками и умудрялся это скрывать, но в итоге прокололся. Главная улика — две открытки с идентичным текстом.

Несколько лет Кэтрин Гаррод из города Стейнс-апон-Темза, Великобритания, была уверена, что встречается с серьёзно настроенным мужчиной. Не раз он заявлял, что готов к совместной жизни и даже созданию семьи. И хоть слова часто оставались лишь словами, молодому человеку это сходило с рук. Каждый раз, когда Кэтрин пыталась разорвать отношения, парень незамедлительно включал режим романтика.

Так продолжалось, пока с Кэтрин на связь не вышла другая девушка, которая тоже считала парня своим.

Она прислала мне фотографии его открыток, в которых он писал, как сильно её любит. Оправдывалась, что не знала о моём существовании. Думала, я была девушкой, а она — любовницей. Но я поняла, мы с ней — в одной лодке Кэтрин Гаррод

Когда Кэтрин прочитала одну из записок своего парня для другой, она обнаружила, что её "романтик" оказался обычным Казановой. Текст открытки слово в слово совпадал с тем, что она тоже получала от бойфренда, когда он, по его словам, был в рабочей поездке.

После часа разговора по телефону девушки поняли, что к чему. Они вместе поехали в дом родителей парня. Каждая из них была там не один раз, и отец с матерью обращались с ними как ни в чём не бывало, пишет Metro.

Уж не знаю, были ли они в курсе с самого начала или нет, но в любом случае они знали, что их сын ведёт двойную жизнь, и не сказали никому из нас. Ума не приложу, где их порядочность. Я считала их хорошими людьми Кэтрин Гаррод

Сейчас Кэтрин полна решимости добиться справедливости. Недавно она даже создала петицию на Change.org, в которой призывает власти приравнять ведение двойной жизни супругов к домашнему насилию.

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