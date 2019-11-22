Девушка придумала крутой способ мстить бывшим, используя старые совместные фото

Что обычно делают после расставания? Конечно, удаляют совместные фото в соцсетях. Девушка из Сингапура решила отойти от традиции, и вместо этого публикации с бывшими она... актуализирует, изменяя описания к снимкам. Выходит так забавно, что её идея за считаные дни стала вирусной.

Недавно в "Твиттере" Рози опубликовала несколько скриншотов из своего инстаграма. На них изображены посты с её бывшими парнями. Но главное — не фотографии, а описания к ним. Девушка прокомментировала: "Решила разархивировать снимки с моими дерьмовыми бывшими, потому что я выгляжу на них мило. Правда, немного изменила подписи, чтобы они были точнее".

Ставьте лайк, если думаете, что я способна на большее.

Обновление: он бросил меня через фейсбук-мессенджер, так что да — на большее я способна

Твит Рози моментально стал вирусным. Сейчас у него 60 тысяч лайков и около 15 тысяч ретвитов. В комментариях девушка уточнила, что не меняла описания постов с классными бывшими и даже поблагодарила их за проведённое вместе время.

Не поклонник Дня святого Валентина, но большой поклонник моего Валентина.

Обновление: он расстался со мной на следующий день!

Идея пришлась по вкусу многим пользовательницам "Твиттера". А некоторые сразу её реализовали и поблагодарили Рози за вдохновение, пишет Mothership.

Ради этого фото мы семь часов ехали на автобусе в Бостон.

Обновление: поездка того не стоила

Сама девушка рассказала, что ей эти посты нужны совсем не для того, чтобы поиздеваться над бывшими. Это скорее лишь признание того, что она изменилась и теперь достойна лучшего в своей жизни (ну и того, что на тех фотографиях она отлично выглядит).

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