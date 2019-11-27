Девушка бросила парня спустя 7 лет, оставив послание на его авто, и вот причина

Жители городского округа Тайчжоу были удивлены и заинтригованы странной машиной, появившейся на дороге. И владельцу авто вскоре пришлось раскрыть, что стоит за таким "дизайном".

Разъезжавший по улицам белый Hyundai Creta был покрыт словами, нанесёнными красной краской. В послании говорилось о разбитом сердце и потраченных впустую годах. Очевидцы не смогли удержаться от того, чтобы не заснять необычное авто, и фото разлетелись по китайской соцсети Weibo. Юзеры сразу предположили, что надписи оставила девушка, с которой парень обошёлся как мерзавец.

Человек, которого я любила больше всего. Я ухожу. Семь лет разочарования Надписи на машине

Однако всё оказалось куда сложнее и печальнее. Владельца машины удалось отыскать, и он снял видео, где рассказал, что на самом деле случилось. Он припарковал авто у дома, а наутро обнаружил там послание и был сильно потрясён, пишет Worldofbuzz. Записи действительно оставила его девушка, с которой они хотели пожениться через семь лет после встречи.

И вот годы прошли, и долгожданный момент настал. Но, согласно традициям, парню надо было заплатить выкуп семье невесты. Однако собрать нужную сумму ему так и не удалось. В итоге расстроенная девушка решила разорвать отношения, а несостоявшийся жених попытался хоть немного оправдаться. При этом владелец жалел не своё авто, а сетовал на судьбу и винил во всём себя.

Вы все ругаете меня за то, что я потратил впустую 7 лет её жизни. Но я хочу спросить, разве мужское время не столь же драгоценно? <...> Единственный человек, кого я виню, это я сам, потому что не могу жениться на ней. Подлейте масла в огонь, товарищи Владелец авто

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