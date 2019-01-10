Бузова показала свой настоящий размер груди, но подписчики не оценили её порыв

Как и многие знаменитости, Ольга Бузова взяла отпуск после тяжёлого графика в новогодние праздники. Вместе с младшей сестрой ведущая "Дома-2" улетела на Мальдивы, откуда постоянно выкладывает в "Инстаграм" солнечные фотографии. Однако не все снимки пришлись подписчикам по душе.
Звезда выложила фотографию в купальнике, которая удивила поклонников. На снимке Бузова стоит в чёрном бикини, при этом, по мнению большинства, у неё полностью отсутствует грудь.
Я, конечно, не специалист в женской красоте, но всё же спрошу... А сиськи должны быть вообще???
profil_pro_vse
Оленька, да что же ты такая ровная, когда же что-то появится уже?
sergei777_62
Я одна заметила, что на одних фотках грудь есть, а на других нет?
goriutkina_polina
Сама Бузова в подписи под фото призналась, что ей лень заниматься спортом на отдыхе, поэтому свободное время она посвятит полному расслаблению. Впрочем, подписчики посоветовали ей больше есть, а не мучить себя физическими нагрузками.
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