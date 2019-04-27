Для тех, у кого нет денег на море: в Сети появилась услуга, где его нафотошопят

Отпуск — это всегда хорошо. Но с куда меньшим энтузиазмом люди относятся к тратам, которые на отдыхе неизбежны. Слава богу, появилась такая фирма, которая поможет вам с издержками. Правда, ни загара, ни новых впечатлений вы не получите... Зато все друзья обзавидуются точно!

Сообразительные ребята из компании Fake A Vacation, находящейся в Небраске, США, предлагают простое решение за символические деньги, сообщает Lad Bible. Клиент присылает своё фото и выбирает, какую локацию он желает посетить. Есть несколько популярных мест — Диснейленд, Гранд-Каньон, Гавайи, Лас-Вегас и так далее.

Но если это покажется слишком заезженным, то всегда можно договориться об индивидуальном заказе. Вся затея может выглядеть как шутка, но на самом деле эта услуга очень привлекательна для многих людей. Компания Jetcost выяснила, что у многих граждан США (но наверняка эта статистика относится и к другим странам) попросту нет денег на отпуск за границей.

Казалось бы, в чём проблема, ведь хорошо отдохнуть можно и в пределах своей страны. Но на этих людей оказывается большое давление в соцсетях, когда их друзья и знакомые выкладывают фото из других стран. Поэтому стартап из Небраски обречён на успех (если парни повысят уровень владения фотошопом, конечно).