Семья, готовая написать правдивый отзыв о курорте, может посетить его бесплатно

Обычно отдых, где всё включено, стоит немалых денег и больно бьёт по карману. А уж когда планируется поездка на всю семью, то лучше начинать копить сильно заранее. Но теперь появилась возможность обойтись малой кровью, да ещё и подзаработать.

Сайт курортов Club Med отчаянно нуждается в правдивых отзывах на свои услуги, поэтому администрация и объявила о новой вакансии. Требуется семья из трёх-четырёх человек, которая милостиво согласится посетить курорт, а затем написать отзыв. За подобный опыт компания заплатит 39 350 рублей, пишет Lad Bible.

Семье будут предоставлены три направления: пляжный отдых на море, лесной отдых на озере и зимний отдых в горах. Компания также оплатит билеты и трансфер домой, питание, большую часть услуг и развлечений.

Чтобы стать "работником" Club Med, нужно опубликовать фото своей семьи на курорте и отметить на нём аккаунт туркомпании в "Твиттере" или "Инстаграме". И 30 сентября этого года будет объявлен счастливый соискатель. Одно условие — семья должна быть из Великобритании.

Пара с детьми заплатит 5 млн учителю, который согласится с ними путешествовать