Как не надо отдыхать. Что бесит россиян в туристах-земляках за границей

РИА "Новости" провело онлайн-исследование. Они опросили 1,5 тысячи человек. И узнали, как относятся россияне к землякам, которые отдыхают с ними на одном курорте. При этом каждый второй опрошенный уверен — соотечественников нельзя прощать за такое поведение. Пишите в комментариях, а что на отдыхе за границей бесит вас.
20% раздражает хамство в общении с местным населением и обслуживающим персоналом
Порой выпившие курортники не только ведут себя как доморощенные бояре, но и позволяют расистские высказывания — смотрится жутко
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14% бесит желание скандалить по любому поводу
Медленное обслуживание. Цены задрали. А чего лежаки платные? Качать права и истошно орать соотечественники начинают с пол-оборота
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12% злит высокомерное отношение россиян к другим туристам
Американцев назовут тупыми. Немцам припомнят Вторую мировую. Да и на соотечественников, кто победнее, смотрят с презрением
Фото: © Pixabay
10% не одобряют любовь наших туристов к спиртному
Напиться в зюзю и кричать "Тагил!" — это не столько шутка, сколько правда жизни. Кто был в Турции "всё включено", видел это воочию
Фото: © shutterstock
8% опрошенных не нравятся вечно хмурые лица наших туристов
Россияне вроде отдыхают, но всегда настороже. Лица хмурые, словно только и думают, что о судьбах родины. Мрачный настрой угнетает
Фото: © Pixabay
7% не нравится желание везде демонстрировать свой статус
Не важно, что на пляже все в трусах. Нужно надеть золотые часы. И сумочка должна быть премиум-бренда, чтобы дорого-богато. Зачем?
Фото: © Pixabay
4% критикуют неумение одеваться в соответствии с обстановкой
Майка и шорты — минимум одежды. Не надо надевать вечернее платье на пляж. Не стоит заворачиваться в сто одёжек
Фото: © shutterstock
Но, критикуя других соотечественников, сами россияне в ошибках не признаются
Лишь 19% признались, что бывали "плохими туристами". 64% считают себя идеальными путешественниками. 17% затруднились ответить
Фото: © Pixabay
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