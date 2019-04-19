Как не надо отдыхать. Что бесит россиян в туристах-земляках за границей

РИА "Новости" провело онлайн-исследование. Они опросили 1,5 тысячи человек. И узнали, как относятся россияне к землякам, которые отдыхают с ними на одном курорте. При этом каждый второй опрошенный уверен — соотечественников нельзя прощать за такое поведение. Пишите в комментариях, а что на отдыхе за границей бесит вас.

20% раздражает хамство в общении с местным населением и обслуживающим персоналом Порой выпившие курортники не только ведут себя как доморощенные бояре, но и позволяют расистские высказывания — смотрится жутко Фото: © shutterstock

14% бесит желание скандалить по любому поводу Медленное обслуживание. Цены задрали. А чего лежаки платные? Качать права и истошно орать соотечественники начинают с пол-оборота Фото: © shutterstock

12% злит высокомерное отношение россиян к другим туристам Американцев назовут тупыми. Немцам припомнят Вторую мировую. Да и на соотечественников, кто победнее, смотрят с презрением Фото: © Pixabay

10% не одобряют любовь наших туристов к спиртному Напиться в зюзю и кричать "Тагил!" — это не столько шутка, сколько правда жизни. Кто был в Турции "всё включено", видел это воочию Фото: © shutterstock

8% опрошенных не нравятся вечно хмурые лица наших туристов Россияне вроде отдыхают, но всегда настороже. Лица хмурые, словно только и думают, что о судьбах родины. Мрачный настрой угнетает Фото: © Pixabay

7% не нравится желание везде демонстрировать свой статус Не важно, что на пляже все в трусах. Нужно надеть золотые часы. И сумочка должна быть премиум-бренда, чтобы дорого-богато. Зачем? Фото: © Pixabay

4% критикуют неумение одеваться в соответствии с обстановкой Майка и шорты — минимум одежды. Не надо надевать вечернее платье на пляж. Не стоит заворачиваться в сто одёжек Фото: © shutterstock