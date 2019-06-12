Лекарства, которые необходимо взять в отпуск. Что положить в аптечку

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Летом многие россияне поедут в экзотические страны. А стоит ли брать с собой лекарства и какие? Клинический фармаколог столичного Департамента здравоохранения Марина Журавлёва рассказала агентству городских новостей "Москва", что стоит положить в отпускную аптечку. А Лайф посчитал стоимость этого идеального набора.

Средства от расстройства желудка, содержащие алюминия фосфат и карбонат магния

Из популярных это Фосфалюгель — около 160 рублей за пачку. И Гастал или Ренни — примерно 150 рублей за пачку

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Активированный уголь

Он пригодится при отравлениях. Упаковка, в которой 50 таблеток, стоит 30 рублей

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Спазмолитические и анальгетические средства от болей

Из спазмолитических — Дротаверин, 40 рублей. Но-шпа подороже, 140 рублей. Из анальгетиков—Аспирин, от 100 рублей, Кетанол—53 рубля

Фото © Flickr / Ian T. McFarland

Жаропонижающие и сосудосуживающие препараты

Из жаропонижающих популярен Терафлю — около 300 рублей. Сосудосуживающие средства — любой спрей от насморка — от 100 рублей

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Средства для обработки порезов, царапин и ран

Перекись водорода — 10 руб. Йод — 15 руб. Хлоргексидин — 13 руб. Бинт — 30 руб. Вата — 50 руб. Жгут — 30 руб. Пластырь — 100 руб

Фото © Pixabay

Для успокоения нервов подойдут пустырник и валериана

Экстракт пустырника — от 70 рублей за упаковку. Экстракт валерианы — от 25 рублей

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Итоговый состав и стоимость аптечки для отпуска

В вашей аптечке уместится 15–17 различных препаратов и средств. Вы уложитесь в 1000–1300 рублей за весь комплект

Фото © Антон Вергун / ТАСС

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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