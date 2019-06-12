Лекарства, которые необходимо взять в отпуск. Что положить в аптечку

Средства от расстройства желудка, содержащие алюминия фосфат и карбонат магния
Из популярных это Фосфалюгель — около 160 рублей за пачку. И Гастал или Ренни — примерно 150 рублей за пачку
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Активированный уголь
Он пригодится при отравлениях. Упаковка, в которой 50 таблеток, стоит 30 рублей
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Спазмолитические и анальгетические средства от болей
Из спазмолитических — Дротаверин, 40 рублей. Но-шпа подороже, 140 рублей. Из анальгетиков—Аспирин, от 100 рублей, Кетанол—53 рубля
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Жаропонижающие и сосудосуживающие препараты
Из жаропонижающих популярен Терафлю — около 300 рублей. Сосудосуживающие средства — любой спрей от насморка — от 100 рублей
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Средства для обработки порезов, царапин и ран
Перекись водорода — 10 руб. Йод — 15 руб. Хлоргексидин — 13 руб. Бинт — 30 руб. Вата — 50 руб. Жгут — 30 руб. Пластырь — 100 руб
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Для успокоения нервов подойдут пустырник и валериана
Экстракт пустырника — от 70 рублей за упаковку. Экстракт валерианы — от 25 рублей
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Итоговый состав и стоимость аптечки для отпуска
В вашей аптечке уместится 15–17 различных препаратов и средств. Вы уложитесь в 1000–1300 рублей за весь комплект
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