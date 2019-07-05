Поработай за него. На какую компенсацию рассчитывать, подменяя отпускника

208

Фото © Shutterstock 

Летом коллеги уходят в отпуск, и зачастую оставшиеся должны работать за отдыхающего, выполняя его обязанности. Оказывается, это не бесплатно, пишет "Российская газета". Роструд рассказал, как должны оплачивать вашу работу, когда коллега в отпуске. И какие вообще типа замены существуют. Мы подытожили сказанное в карточках.

Существуют четыре вида замены отпускников. Первый: совмещение

Самый популярный у работодателя способ. Оставшиеся сотрудники выполняют и свою работу, и работу отпускника, разделив обязанности

Второй вид замены: временный перевод

Сотрудник оставляет свои обязанности и выполняет работу отпускника. С ним подписывают дополнительный договор на время замены

Третий вид замены: совместительство

Когда в свободное от основной работы время выполняешь обязанности коллеги. По закону не больше 4 дополнительных часов в день

Четвёртый вид замены: принять временного сотрудника

Работодатели редко идут на этот вариант замены. Им дешевле раскидать работу отдыхающего между оставшимися членами коллектива

Все ли виды замены должны оплачиваться?

Да, без исключения все. И об этом нужно говорить работодателю. Попытка заставить делать бесплатно — нарушение закона

Как оплачиваются замены?

Совместительство — по отработанным часам. Совмещение и временный перевод — через дополнительное соглашение к трудовому договору

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×