Поработай за него. На какую компенсацию рассчитывать, подменяя отпускника

Существуют четыре вида замены отпускников. Первый: совмещение
Самый популярный у работодателя способ. Оставшиеся сотрудники выполняют и свою работу, и работу отпускника, разделив обязанности
Второй вид замены: временный перевод
Сотрудник оставляет свои обязанности и выполняет работу отпускника. С ним подписывают дополнительный договор на время замены
Третий вид замены: совместительство
Когда в свободное от основной работы время выполняешь обязанности коллеги. По закону не больше 4 дополнительных часов в день
Четвёртый вид замены: принять временного сотрудника
Работодатели редко идут на этот вариант замены. Им дешевле раскидать работу отдыхающего между оставшимися членами коллектива
Все ли виды замены должны оплачиваться?
Да, без исключения все. И об этом нужно говорить работодателю. Попытка заставить делать бесплатно — нарушение закона
Как оплачиваются замены?
Совместительство — по отработанным часам. Совмещение и временный перевод — через дополнительное соглашение к трудовому договору