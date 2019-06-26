Криминальный люкс. Привет поколению смузи и барбершопов от клофелинщиков из 90-х

Режиссёр и сценарист Антон Коваленко — о весёлых жертвах массовых отравителей и о том, почему именно они клюют "на крючок"?

Соцсети и телеграм весь день рассказывали подробности задержания в Москве "уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который отравил и ограбил 20 человек", угощая их отравленной газировкой. Балованная фанта может показаться не пуганным обывателям парков, кафешек и уличных тусовок лёгким напоминанием более тяжёлых последствий. Ведь никто не помнит, что до фалафельных и барбершопов, крафтового пива и смузи, винных гастрокухонь и каршеринга в ходу у их родителей были приёмы безбородых 90-х, которыми травили женщины — мужчин, мужчины — женщин и дети — взрослых.

Заповеди всех приезжих сводились к умению найти проверенные столовые и бары, где было понятно, нальют тебе в рюмку или пластиковый стакан отравы или ты всё-таки уедешь домой невредимым из привокзального кафе. Ещё 30 лет назад арсенал мошенников-отравителей был значительно суровее и, может, несколько изобретательнее. Клофелином промышляли в основном представительницы первой древнейшей, а придорожные закусочные использовали доступный в аптеках — феназепам. В особом направлении передвигались любители кетанола и тяжёлых состояний.

И сейчас всё это возвращается, подобные ухищрения используют уже мигрирующие преступники из стран ближнего зарубежья, которые охотятся на свежее поколение, уже незнакомое с такими приёмами.

Любой опер из уголовного розыска согласится со мной, что если раньше на удочку отравителей всех мастей попадались неустроенные, приезжие и одинокие люди, которые в погоне за приключениями и яркими знакомствами легко и беззаботно воспринимают новых друзей, просыпаясь затем в подворотнях, такси и даже в больницах, то теперь это наивная молодёжь, привыкшая к экстриму только в сетевых играх.

В этот раз огласка и быстрая поимка мошенника, который массово травил людей в центре столицы, произошла лишь благодаря тому, что в реанимацию попал представитель СМИ.

Напомню, самые известные серии отравлений начались ещё в 90-х. Тогда процветали клофелинщики — преступники, которые применяют сильнодействующие наркотики для усыпления жертвы, чтобы затем ограбить или изнасиловать. Старая как мир схема "грабежа на доверии" до сих пор актуальна. На том самом доверии, которое востребовано и в сегодняшнем обществе.

Вспоминаете кадры телевизионных передач о людях, потерявших память, живущих где-то на вокзалах и не помнящих, кто они? Это тоже бывшие "клиенты" таких преступников. Подобное отравление, конечно, это не огнестрел или ножевое, но, согласитесь, как страшно в тот миг осознать, что тебя отравили, что ты теряешь силы, ориентацию, не способный бороться и оказывать сопротивление, и что твоя жизнь в руках страшного человека, которого ты не знаешь. Настоящий ужас.

Кем чаще всего прикидываются городские хищники? Таксистами или бомбилами, случайными знакомыми, с которыми вы можете познакомиться в соцсети, на улице или в кафе. Достаточно выпить бокал вина, кружку пива или даже чашку кофе и прощай память в лучшем случае. Аэропорт, вокзал, гостиницы, бары, ночные клубы, соцсети — самый распространённый ореол обитания "клофелинщиков". Преступник может прикинуться кем угодно и рассказать вам любую историю. И нынешняя хипстота не помнит и не знает мошенничества в стиле 90-х. Будьте осторожны — не пейте с малознакомыми людьми и не принимайте от них угощение, даже если сегодня вам очень одиноко или, наоборот, крайне весело.

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