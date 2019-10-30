Лекарство от расстройства желудка стало причиной смерти двух подруг на отдыхе

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Фото © The Sun

22-летняя британка Натали Сеймур и её 27-летняя подруга из Канады Эбби Гейл Амисола приехали на отдых в Камбоджу. Почти сразу после заселения в хостел девушки почувствовали недомогание.

Девушек нашли мёртвыми работники хостела Monkey Republic в городе Кампот. Незадолго до смерти в переписке со своей матерью Натали говорила о том, что неважно себя чувствует и собирается купить какое-нибудь лекарство от проблем с желудком.

Рвота такая сильная, что болит грудь. У меня спазмы в животе, но я не чувствую себя больной

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<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/news/10240338/backpacker-pal-died-hostel-cambodia-after-buying-medicine/" target="_blank">The Sun</a> Эбби Гейл Амисола и Натали Сеймур</p>

Рядом с хостелом не было больниц, поэтому добраться до ближайшей им помогал местный житель на собственной машине. Однако по пути девушки потеряли сознание, и их привезли обратно в их номер. Там они и умерли спустя всего 6 дней после того, как приехали на отдых.

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/news/10240338/backpacker-pal-died-hostel-cambodia-after-buying-medicine/" target="_blank">The Sun</a> Натали Сеймур, Эбби Гейл Амисола</p>

Натали и Эбби Гейл познакомились за год до инцидента, когда обе отдыхали на Бали. Затем девушки решили съездить в путешествие вместе. Натали уволилась со своей должности менеджера по работе с клиентами и купила билет в Камбоджу в один конец, не зная, когда вернётся домой.

<p>Фото © <a href="https://www.thesun.co.uk/news/10240338/backpacker-pal-died-hostel-cambodia-after-buying-medicine/" target="_blank">The Sun</a> Натали Сеймур</p>

Девушки скончались в ноябре 2017 года, следствию понадобилось время, чтобы установить причину смерти. Когда в Британии провели вскрытие тела Натали Сеймур, были найдены повреждения печени, которые могли быть вызваны приёмом препаратов против спазмов или парацетамола, пишет The Sun.

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