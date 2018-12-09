Способ, которым отец наказал дочь, поссорил пользователей. А вы что думаете?

Мэтт Кокс из Огайо, США, поделился в "Фейсбуке" своими методами воспитания детей, и его ролик с подписью "Урок жизни" стал вирусным, за несколько дней набрав 18 млн просмотров.

Мужчина заставил свою дочку, которая издевалась над другим учеником в школьном автобусе, пройти около восьми километров пешком до школы. При этом температура на улице была +2°C, а за спиной у девочки был рюкзак со школьными принадлежностями. Сам он ехал позади на машине и объяснял свои действия.

Эта прекрасная леди — моя 10-летняя дочь, которую во второй раз в этом учебном году выгнали из школьного автобуса из-за издевательств над другим учеником. Позвольте мне предельно ясно объяснить: издевательства неприемлемы, особенно в моём доме Мэтт Кокс

Мужчина предполагал, что не все одобрят его подход, но всё равно решил, что поступает правильно. По его словам, не стоит игнорировать подобное поведение у детей только потому, что они дети. Мэтт надеется, что другие ребята тоже увидят его ролик и научатся на чужих ошибках. Его дочка рассказала, что действительно усвоила урок. Её саму порой обижали ребята постарше, и теперь она смогла понять: не только ей это неприятно.

Знаю, многие из вас, родители, не согласятся с со мной, и это нормально. Но я делаю то, что считаю правильным, чтобы преподать своей дочери урок, который научит её не вести себя так Мэтт Кокс

К ролику оставили около 75 тыс. комментариев. И многие хвалили отца за его подход к воспитанию, считая, что методы мужчины действительно должны хорошо повлиять на детей. Но были и те, кто обвинил мужчину в излишней строгости и нежелании вникать в суть проблемы. И в том, что он опубликовал это в соцсетях.

Это называется быть родителем. Вы научили ребёнка тому, что все действия имеют последствия Terri Lepow

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