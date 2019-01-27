Отец затроллил сына на турнире по робототехнике, но месть гиков была страшна

Радиоведущий Джесси Келли из Техаса, США, выложил серию шуточных твитов с турнира и поплатился за троллинг собственного сына.

Пока десятилетний сынишка мужчины демонстрировал свои умения в области программирования роботов, отец развлекался в соцсетях, пишет buzzfeednews.com. Он намекал на то, что лучше бы его чадо занялось спортом и, вообще, на мероприятии тоска смертная.

Я на конкурсе старшего сына по Lego-робототехнике. Вы никогда не видели в одном месте столько отцов в отчаянии. Мы все думаем: "Другие дети играют в футбол..." Джесси Келли

Мужчина прошёлся и по организации конкурса. Его искренне позабавило, что у этих ботаников есть даже свой репортёр, а к награждению победителей на турнире подошли с размахом, который годится для футбольного чемпионата. И выкладывал многозначительные гифки с пьющими мужчинами.

Они ведут репортаж с места событий. Я не придумываю <...> Они только что объявили победителя, и все ведут себя, будто это Суперкубок. Мне здесь не место Джесси Келли

Первый твит мужчины набрал более 14 тысяч лайков. Но за своё странное чувство юмора отцу-шутнику пришлось поплатиться. Комментаторы, разделяющие увлечения мальчика, не поскупились на критику онлайн-тролля. Они заявили, что сынишка гораздо умнее отца и многого добьётся в жизни. А отец ведёт себя не самым лучшим образом, не поддерживая увлечения ребёнка.

Просто они [дети] умнее тебя. И это должно шокировать OfTartarus

Мой старший сын рисовал, занимался музыкой и любил лего. Играть в футбол ему не понравилось. Сейчас он в Стэнфорде и по-своему изменит мир. Я очень сильно его люблю и никогда не разрушу образ достойного отца, высмеивая его выбор TankMenzies

Вот что я тебе скажу, чувак. Я пойду на мероприятие твоего сына. А ты останешься дома и найдёшь другие вещи для жалоб LawrenceZiese

Мир полон людей, которые преуспели в жизни, несмотря на дерьмового отца BMcCarthy32

Позже Джесси заявил, что это была безобидная шутка, он ничуть не жалеет и поступил бы так снова. По его словам, над ситуацией должны были посмеяться все, у кого есть чувство юмора.